¡Lluvia de carreras! Diablos Rojos vence Conspiradores y asegura la serie en Querétaro

Barreto impulsa la ofensiva en duelo con cambios constantes en la pizarra

Los Diablos Rojos del México se impusieron 12-9 a los Conspiradores de Querétaro en el Estadio Finsus, en un encuentro que se definió por la producción ofensiva y que tuvo como figura a Franklin Barreto, quien encabezó el ataque visitante.

El juego inició con anotaciones por ambos lados. Diablos abrió el marcador en la primera entrada cuando Barreto cruzó el plato tras un elevado de sacrificio de Julián Ornelas. La respuesta de Querétaro llegó en el cierre del mismo episodio con dos carreras: Kelvin Gutiérrez anotó tras un lanzamiento descontrolado y Yangervis Solarte fue impulsado por un imparable de Dwight Smith Jr.

En el segundo inning, el conjunto capitalino retomó la ventaja con un cuadrangular de tres carreras de Barreto. Sin embargo, la reacción de los Conspiradores fue inmediata en la parte baja, donde armaron un rally de seis anotaciones. Yurisbel Gracial produjo dos con doble, Rainel Rosario sumó otra con extrabase, mientras que Dwight Smith Jr, Henry Urrutia y Arturo Rodríguez impulsaron carreras con sencillos para colocar el marcador 8-4.

Diablos comenzó a recortar distancia en la tercera entrada con un imparable dentro del cuadro de Moisés Gutiérrez y una carrera que llegó tras base por bolas con las bases ocupadas. La igualada se concretó en la quinta entrada, nuevamente con participación de Barreto, quien conectó un sencillo que llevó dos carreras al plato.

La voltereta se consumó en el sexto inning. Julián Ornelas abrió el episodio con cuadrangular, seguido por un imparable productor de Carlos Pérez y un elevado de sacrificio de Carlos Sepúlveda que colocó la pizarra 11-8 para los visitantes.

Querétaro respondió en la parte baja del mismo episodio con una carrera producida por Dwight Smith Jr mediante un rodado que permitió anotar a Kelvin Gutiérrez. A pesar de ese intento, la ofensiva local no logró recuperar la ventaja.

En la octava entrada, Diablos aseguró la diferencia con otra carrera impulsada por Barreto, quien sumó así su séptima producción del encuentro y dejó el marcador definitivo 12-9. Con este resultado, Diablos Rojos aseguró la serie en territorio queretano, en un juego marcado por cambios constantes en la pizarra y por la producción ofensiva en momentos clave.

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