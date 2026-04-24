Conspiradores de Querétaro se lleva la doble cartelera ante los Pericos de Puebla

Conspiradores de Querétaro suman dos victorias consecutivas ante Pericos de Puebla en una serie marcada por remontadas y carreras en momentos clave

Los Conspiradores de Querétaro firmaron dos victorias consecutivas ante los Pericos en la doble cartelera de la Liga Mexicana de Béisbol de este jueves 23 de abril, resultados que ponen al equipo de Puebla en la parte baja de la Zona Sur.

En el primero de los encuentros, Querétaro se impuso 10-7 tras construir una ventaja amplia desde la mitad del juego. Puebla tomó la delantera en la tercera entrada con producciones de Miguel Guzmán y David Rodríguez, pero la respuesta visitante llegó en la cuarta alta. Un error defensivo permitió el empate y, posteriormente, los batazos de Daniel Castro y Sebastián Lizárraga le dieron la vuelta al marcador.

La ofensiva de Querétaro mantuvo el ritmo en los innings siguientes. Yurisbel Gracial conectó un cuadrangular en la quinta entrada, mientras que Alen Hanson y Yangervis Solarte ampliaron la diferencia con jonrones en la sexta. Puebla reaccionó en la séptima con un rally que incluyó base por bolas con casa llena, un sencillo de Moisés Gómez y un error defensivo que acercó el marcador, además de un elevado de sacrificio para la séptima carrera. Sin embargo, la ventaja acumulada fue suficiente para sellar el triunfo.

El segundo juego presentó un desarrollo distinto, con alternancia en el marcador. Puebla abrió la pizarra en la segunda entrada con un jonrón de Danny Ortiz, pero Querétaro respondió en la tercera alta con un cuadrangular de Yangervis Solarte que impulsó tres carreras. En ese mismo episodio, un elevado de sacrificio de Henry Urrutia amplió la ventaja.

Puebla reaccionó en la parte baja de la tercera entrada con un elevado de sacrificio de Estamy Ureña, seguido de un doble de Luis Castro y un triple de Lorenzo Cedrola que le devolvieron la ventaja. En la cuarta entrada, Yangervis Solarte produjo el empate para Querétaro, mientras que los Pericos retomaron la delantera con un elevado de sacrificio de David Rodríguez y un sencillo de Estamy Ureña.

El momento clave llegó en la quinta alta, cuando Christopher Escárrega conectó un doble que permitió anotar a Abraham Almonte y Rainel Rosario para igualar el juego 7-7. A partir de ahí, Querétaro logró tomar la ventaja que resultó definitiva en el marcador 8-7.

El cierre del encuentro quedó marcado por el último out, una línea de Escárrega a primera base que confirmó la victoria de los Conspiradores. Con estos resultados, Querétaro se llevó la serie ante Puebla en dos juegos donde su ofensiva respondió en momentos clave y supo sostener la ventaja en los episodios finales.

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