¡Sangre de Guerreros! Oaxaca iguala la serie y le propina su primera derrota a los Bravos de León

Un duelo de volteretas que se definió hasta la última entrada

La jugada del out 27 a favor de los Guerreros. | Captura Claro Sports.

Los Guerreros de Oaxaca se llevaron un triunfo de alto voltaje al imponerse 12-11 a los Bravos de León, en un duelo de la Liga Mexicana de Béisbol que se definió hasta las últimas entradas y que tuvo constantes cambios en la pizarra.

El arranque del encuentro fue favorable para Oaxaca, que tomó ventaja temprana en la primera entrada con un doble productor de Juniel Querecuto y un sencillo de Alexi Amarista que impulsó dos carreras. Sin embargo, León respondió de inmediato en la baja del primer episodio, destacando un jonrón de Jimmy Kerrigan que le dio la vuelta al marcador.

El intercambio de carreras continuó en los siguientes innings. Oaxaca volvió a tomar el control en la tercera entrada con un cuadrangular de Andrés Sosa que impulsó tres carreras, mientras que los Bravos mantuvieron la presión con imparables oportunos y ataques constantes que mantuvieron el juego cerrado.

A partir de la sexta entrada, el partido entró en una dinámica de toma y daca. León logró empatar y posteriormente tomar ventaja, apoyado en sencillos productores y descontrol del pitcheo rival, pero Oaxaca respondió en la séptima baja con un rally que incluyó un jonrón que devolvió la ventaja a su favor.

El duelo se mantuvo con tensión hasta el cierre. En la novena entrada, los Bravos intentaron reaccionar con corredores en base, pero la ofensiva no logró concretar ante el relevo de Oaxaca, que cerró los espacios en el momento clave del juego.

Ya en la parte final, Oaxaca aseguró la victoria gracias a su producción ofensiva en los innings intermedios y su capacidad para responder cada vez que León amenazó con empatar o tomar la ventaja en el marcador. Esto se vio reflejado en el último out cuando los Bravos tenían hombres en segundo y tercera esperando un imparable que, al menos, les diera el empate. Esta jugada no se presentó pues el último bateo llevó la bola a la zona de primera base donde se consumó el out 27.

Con este resultado, los Guerreros igualaron la serie ante los Bravos quienes se habían llevado la victoria el día de ayer, a su vez, Oaxaca le propinó la primera derrota de la temporada a León gracias un juego lleno de emociones de principio a fin.

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