Los Toros de Tijuana se imponen a los Acereros en la inauguración de su estadio

Fue la presentación de los Toros en su nueva casa en el Toros Mobil Park

Los Toros de Tijuana se impone a los Acereros | @TorosDeTijuana

Toros de Tijuana venció 2-1 a Acereros de Monclova en un encuentro que se definió por la producción en la tercera entrada y el control del pitcheo en los episodios finales. El juego representó una fiesta para la novena de la frontera, ya que fue la inauguración oficial del Toros Mobil Park.

Monclova abrió el marcador en la tercera entrada. Tras colocar corredores en base, José Peraza conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió anotar a Eric Filia y colocar el 1-0 para la visita, en una de las primeras oportunidades claras del encuentro.

Tijuana respondió de inmediato en la parte baja del mismo episodio. Hernán Pérez inició el ataque con un doble y más tarde Franchy Cordero conectó un sencillo al jardín derecho que llevó la carrera del empate al plato. La ofensiva continuó con presencia en las bases.

Con corredores en posición, Aderlin Rodríguez conectó otro imparable al jardín izquierdo que impulsó la segunda carrera de los Toros, dándole la vuelta al marcador 2-1 y completando el único cambio definitivo en la pizarra.

A partir de ese momento, el juego entró en una fase de control por parte de los lanzadores. Monclova intentó responder en la sexta entrada con sencillos consecutivos de Isaac Rodríguez y Edson García, pero la defensa de Tijuana evitó el avance con un out en tercera base que frenó la amenaza.

Tijuana también tuvo oportunidades de ampliar la ventaja en la quinta entrada, cuando colocó corredores en base con sencillos de Rafael Ortega, Hernán Pérez y Franchy Cordero, pero no logró sumar más carreras ante el relevo visitante.

En los innings finales, el bullpen de los Toros mantuvo la diferencia. La octava entrada terminó con un intento de robo fallido y outs clave que evitaron el empate. Ya en la novena, Monclova colocó a un corredor en base tras un pelotazo, pero no pudo concretar.

El cierre llegó con el ponche a Rodolfo Amador en la novena alta, asegurando la victoria de Tijuana por 2-1 en un duelo donde las carreras producidas en la tercera entrada marcaron la diferencia.

Te puede interesar: