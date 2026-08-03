LMB suspende de manera indefinida a Danry Vásquez tras la agresión en el Acereros vs Toros

La Liga Mexicana de Beisbol anunció la suspensión inmediata e indefinida del pelotero de Toros tras la pelea con Rodolfo Amador

El venezolano inició una pelea campal en el diamante | Captura @hugowx_

La Liga Mexicana de Beisbol Banorte anunció la suspensión inmediata y por tiempo indefinido de Danry Vásquez, jugador de los Toros de Tijuana, como consecuencia de la agresión sobre Rodolfo Amador durante el tercer juego de la serie frente a los Acereros de Monclova, disputado el domingo 2 de agosto en el Toros Mobil Park.

La decisión llega un día después de uno de los episodios más graves de violencia registrados en la LMB, un incidente que provocó una batalla campal, cuatro expulsiones, un partido detenido durante una hora y 18 minutos y un jugador lesionado.

La LMB anuncia suspensión indefinida para Danry Vásquez

A través de un comunicado oficial, la Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol confirmó que “el jugador Danry Vásquez del club Toros de Tijuana es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana”.

La liga también fijó una postura contundente respecto a lo ocurrido en el diamante, al señalar que “la LMB reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”.

Hubo puñetazos en el Toros vs Monclova jajajaja alv pic.twitter.com/cuXK6WxNkg — Hugo (Apuestas) (@hugowx_) August 3, 2026

Además, el organismo adelantó que el proceso disciplinario todavía no concluye, ya que “la LMB se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente”.

Así ocurrió la agresión entre Danry Vásquez y Rodolfo Amador

El incidente ocurrió durante la parte baja de la cuarta entrada, cuando Tijuana ganaba 2-1. En una jugada entre la tercera base y el plato, Rodolfo Amador persiguió a Danry Vásquez y, con ayuda del receptor José Heberto Félix, consiguió poner fuera al corredor.

Tras ser tocado con la pelota, Vásquez reaccionó de forma violenta y golpeó a Amador en el rostro. El antesalista de Acereros cayó al terreno y, mientras permanecía en el suelo, recibió una patada del jugador de Toros, acción que provocó que ambas bancas y los bullpens vaciaran el terreno.

La pelea dejó cuatro expulsados y también provocó la lesión del primera base Ryan Hernández, quien sufrió una fractura en un brazo y abandonó el estadio en ambulancia. Después de más de una hora de interrupción, el encuentro pudo reanudarse y Monclova terminó imponiéndose por marcador de 5-3 para asegurar su boleto a los Playoffs.

Un nuevo episodio que revive los antecedentes del pelotero

La agresión volvió a poner sobre la mesa los antecedentes disciplinarios de Danry Vásquez. En 2016, cuando pertenecía a la organización de los Astros de Houston en Ligas Menores, fue arrestado tras un caso de violencia doméstica captado por cámaras de seguridad.

En aquel momento, Major League Baseball lo suspendió de manera indefinida y los Astros rompieron cualquier vínculo con el jugador. Dos años después, cuando las imágenes se hicieron públicas, otra organización también decidió separarlo. Ahora, la LMB vuelve a imponer una suspensión indefinida tras un nuevo episodio de violencia, mientras continúa la investigación para determinar si habrá más sanciones derivadas de la trifulca entre Toros y Acereros.

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