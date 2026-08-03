Pelea campal en el Acereros vs Toros: Danry Vásquez golpea a Rodolfo Amador en la LMB 2026

El duelo en el Toros Mobil Park se detuvo más de una hora tras la agresión que vació las bancas y dejó cuatro expulsados y un lesionado

El venezolano tiene un historial de violencia | Captura @hugowx_

La violencia marcó el cierre de la serie entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Danry Vásquez quedó en el centro del incidente después de golpear a Rodolfo Amador durante una jugada entre la tercera base y el plato, acción que provocó que los jugadores de ambas novenas ingresaran al terreno.

El enfrentamiento ocurrió la tarde del domingo 2 de agosto en el Toros Mobil Park, cuando se disputaba la parte baja de la cuarta entrada y Tijuana tenía ventaja de 2-1. El encuentro permaneció detenido durante una hora con 18 minutos, mientras los umpires, cuerpos técnicos y personal de seguridad intentaban separar a los involucrados y restablecer las condiciones para continuar.

La bronca dejó cuatro peloteros expulsados, un jugador trasladado en ambulancia y cuestionamientos sobre las sanciones que deberá imponer la LMB. Aunque el partido pudo reanudarse y Acereros terminó con una victoria de 5-3, el resultado deportivo quedó relegado por las imágenes de la agresión encabezada por Vásquez.

Hubo puñetazos en el Toros vs Monclova jajajaja alv pic.twitter.com/cuXK6WxNkg — Hugo (Apuestas) (@hugowx_) August 3, 2026

¿Cómo comenzó la pelea entre Toros y Acereros?

La jugada se originó después de un sencillo de Danry Vásquez y otro imparable de Isaac Rodríguez. Con corredores en primera y tercera, Jonathan Guzmán conectó una pelota que fue controlada por Rodolfo Amador. El antesalista de Monclova inició una persecución entre tercera y home y, con apoyo del receptor José Heberto Félix, consiguió poner fuera a Vásquez cuando este regresaba hacia la almohadilla.

Tras recibir el toque con la pelota, el bateador designado de los Toros reaccionó contra Amador. Los videos difundidos muestran que Vásquez golpeó al jugador de Acereros en el rostro, lo derribó y posteriormente lanzó una patada cuando su rival se encontraba sobre el terreno, lo que generó la entrada inmediata de las bancas y los bullpens.

En medio de empujones y golpes, los integrantes de ambos equipos formaron varios grupos sobre el diamante. Rodolfo Amador logró ponerse de pie, aunque los reportes señalaron que permaneció desorientado por algunos instantes. La consecuencia médica más grave fue para Ryan Hernández, primera base de Monclova, quien sufrió una fractura en un brazo y tuvo que abandonar el estadio en ambulancia.

Después de revisar lo sucedido, el cuerpo de umpires expulsó a Danry Vásquez y al lanzador Adonis Medina por parte de Tijuana. Por Acereros fueron retirados Jecksson Flores y Ryan Hernández. La hoja oficial del encuentro confirmó las cuatro expulsiones en la cuarta entrada, además de la prolongada interrupción que modificó el desarrollo del juego.

La actividad se reanudó con Toros todavía al frente, pero Monclova cambió el rumbo del marcador en las entradas posteriores y se impuso por 5-3. El triunfo permitió que Acereros asegurara su lugar en los playoffs, mientras Tijuana cerró su calendario como local con una derrota. Hasta los reportes publicados durante la noche del domingo, la LMB todavía no había informado las suspensiones o multas derivadas de la pelea.

Los antecedentes de violencia de Danry Vásquez

El nombre de Danry Vásquez ya había estado relacionado con un episodio de violencia fuera del terreno. En agosto de 2016, cuando pertenecía a los Corpus Christi Hooks, sucursal Doble A de los Astros de Houston, el venezolano fue arrestado bajo sospecha de agresión familiar después de que una cámara de vigilancia registró un ataque contra su entonces pareja en el estadio del equipo.

Grandes Ligas lo suspendió de manera indefinida mientras avanzaba la investigación y los Astros finalizaron inmediatamente su relación laboral con el pelotero. La organización informó entonces que respaldaba la actuación de MLB y que continuaría colaborando con la Policía de Corpus Christi, mientras Vásquez quedó en libertad bajo una fianza de 10 mil dólares.

Las imágenes de aquel caso fueron difundidas públicamente en marzo de 2018. De acuerdo con los reportes de la época, los cargos fueron desestimados después de que Vásquez cumplió las condiciones de un acuerdo judicial, que contempló clases y el pago de una multa. Tras la publicación del video, los Lancaster Barnstormers, equipo de la Atlantic League, también anunciaron la separación del jugador.

El nuevo episodio ocurrido en la LMB reabrió los cuestionamientos sobre la conducta del pelotero y la responsabilidad de los clubes al contratar jugadores con antecedentes públicos de violencia. La agresión contra Rodolfo Amador no fue una discusión habitual del beisbol ni un intercambio surgido después de un pelotazo: comenzó tras una jugada reglamentaria en la que Vásquez fue puesto fuera. La resolución disciplinaria de la liga será determinante para establecer el alcance de las consecuencias antes del inicio de la postemporada.

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