Sebastián Molano roza el podio en el inicio del Tour de Polonia 2026

Comenzó el Tour de Polonia 2026 con una destacada actuación de Juan Sebastián Molano, quien fue cuarto en el sprint. Así les fue a los tres colombianos en la jornada.

Sebastián Molano | ELIAS ROM / BELGA MAG / Belga vía AFP.

El Tour de Polonia 2026 comenzó este lunes con una emocionante jornada de velocidad en la que el colombiano Juan Sebastián Molano estuvo muy cerca de subir al podio. El corredor del UAE Emirates finalizó en la cuarta posición tras un ajustado sprint que dejó como vencedor al italiano Jonathan Milan, quien se convirtió en el primer líder de la competencia.

La primera etapa de la edición 83 de la carrera se disputó sobre un recorrido de 234,2 kilómetros entre Gdynia y Koszalin. Aunque el trazado incluyó un puerto de montaña de tercera categoría en los kilómetros finales, el pelotón logró controlar la fuga y todo se resolvió en un embalaje masivo.

Jonathan Milan se quedó con la primera etapa

El velocista del Lidl-Trek, de 25 años, volvió a demostrar su potencia en los metros finales para imponerse al francés Paul Magnier y al británico Noah Hobbs, quienes ocuparon la segunda y tercera casilla, respectivamente. Los tres cruzaron la meta con el mismo tiempo, mientras que Molano terminó cuarto, también sin diferencias en el cronómetro respecto a los hombres del podio.

El resultado deja buenas sensaciones para el colombiano, que volvió a mostrarse competitivo en llegadas al sprint y confirmó que será uno de los corredores a seguir en las etapas favorables para los velocistas durante esta semana.

Así les fue a los colombianos en la jornada

Además de Molano, el Tour de Polonia cuenta con la participación de Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL, y Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious. Ambos finalizaron la etapa dentro del pelotón principal, sin ceder tiempo frente al ganador.

Martínez cruzó la línea de meta en la casilla 68, mientras que Buitrago ocupó el puesto 106, ambos con el mismo registro del grupo principal. De esta manera, los tres representantes colombianos arrancaron sin contratiempos una competencia que se extenderá hasta el próximo 9 de agosto y que contará con un total de siete etapas, en las que buscarán dejar en alto el nombre del ciclismo nacional.

Te puede interesar