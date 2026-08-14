El mejor perdedor de la Liga Mexicana de Béisbol: la regla más extraña en la que un ‘eliminado’ puede ser campeón

Explicamos el particular formato de la primera ronda de la postemporada de la LMB

¿Cómo funciona el Mejor Perdedor en la Liga Mexicana de Béisbol? | Imago7

Si ganas, avanzas. Esa es la premisa de la gran mayoría de deportes en los que el campeón se define en los Playoffs, sea la NBA, la NFL, la UEFA Champions League, el Mundial de fútbol y, desde luego, los Playoffs de las Grandes Ligas. También se repite en la Liga Mexicana del Pacífico o la Serie del Caribe, pero en la Liga Mexicana de Béisbol es un tanto distinto cortesía del ‘Mejor Perdedor’.

Una regla que se pone en boga al acercarnos al final de la primera ronda de los Playoffs LMB 2026, ya que un equipo que pierda su primera serie puede todavía ser campeón, como pasó con Pericos de Puebla en el 2023. Te explicamos todas las reglas de este particular formato.

¿Qué es el ‘Mejor Perdedor’ de la Liga Mexicana de Béisbol?

El béisbol de verano en México tiene un formato inusual. Son 20 equipos y tras más de 90 encuentros de temporada regular, califican 12 a la postemporada, seis por Zona, teniendo tres llaves en cada lado del cuadro. Matemáticamente es imposible tener cruces en la siguiente ronda porque se necesita un equipo más. En lugar de que algún equipo ‘descanse’ una ronda, como en Grandes Ligas o en la NFL, la Liga Mexicana optó por dar una ‘vida extra’ a una franquicia.

MÁS INFORMACIÓN: Así va la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

El Mejor Perdedor es literalmente eso, el equipo que haya ganado más partidos sin ganar su serie. Por ejemplo, si dos series quedan 4-1 y una 4-2, sobrevive el que llevó la serie a un Juego 6.

En caso de que dos o más equipos hayan ganado la misma cantidad de partidos (por ejemplo, una serie 4-0 y dos 4-3), el criterio de desempate para definir al Mejor Perdedor es la marca en temporada regular, seguido del diferencial de carreras. Esto favorece al líder de cada Zona, que en caso de llegar a un Juego 7 en el Primer Playoff, tendría su boleto.

El Mejor Perdedor avanza a la Serie de Zona, pero pierde su siembra y pasa a ser el peor preclasificado de su lado del cuadro, por lo que no tendrá ventaja de localía en las siguientes series. Otra salvedad: no se puede repetir serie. Por ejemplo, el #6 gana 4-2 al #1, el #5 4-2 al #2 y el #3 vence 4-3 al #4. En este peculiar caso, para no repetir el duelo 3-4, las Series de Zona serían 3 vs 1 y 5 v 4, con localía para el primero. Es un caso poco probable, pero podría darse.

Solo uno levantará el trofeo.🏆



El camino está trazado. Cada serie será una batalla, cada out una prueba y cada victoria un paso más hacia la gloria.



Que comience la carrera rumbo a la Serie del Rey👑



Presentado por @Banorte_mx ⛓️#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/ZX04VRqVS0 — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) August 7, 2026

¿Cómo se nombra al ‘Mejor Perdedor’ en del Primer Playoff de la LMB 2026?

Para la temporada 2026, entrando al viernes 14 de agosto, la situación está prácticamente definida en la Zona Norte, mientras que en el Sur podría haber caos. Así van las series:

ZONA NORTE (6) Algodoneros de Unión Laguna 1-4 (1) Toros de Tijuana | Avanza Tijuana (5) Acereros de Monclova 1-4 (2) Caliente de Durango | Avanza Durango (4) Charros de Jalisco 1-3 (3) Sultanes de Monterrey | Avanzan tanto Jalisco como Monterrey



Al evitar la barrida, ya conocemos los cruces en la Serie de Zona en el Norte. Tijuana jugará ante el perdedor de Charros-Sultanes, y Durango lo hará ante el ganador de esa serie.

ZONA SUR (6) Guerreros de Oaxaca 3-2 (1) Diablos Rojos del México (5) Bravos de León 2-2 (2) Olmecas de Tabasco (4) Pericos de Puebla 2-1 (3) Piratas de Campeche



En el Sur es donde podríamos tener un escenario caótico si Diablos no llega a un séptimo juego. En caso de que Oaxaca termine la serie el sábado, el México necesitaría ayuda para no quedar eliminado, lo que sucedería si las otras dos series se van a máximo. Si los actuales bicampeones llevan su serie al Juego 7, en las otras dos llaves ya no hay ‘salvavidas’ y los perdedores quedan fuera de los Playoffs de la Liga Mexicana.

¿Cuántos equipos clasifican a la Serie de Zona del béisbol mexicano?

De los 12 equipos que califican a los Playoffs de la Liga Mexicana, solo cuatro quedan eliminados. Los ganadores de cada una de las tres series de cada Zona avanzan a la segunda ronda, además del Mejor Perdedor de cada una, completando así a los ocho equipos en lo que serían los ‘cuartos de final’.

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