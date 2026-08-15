Tres partidos después… Así regresan los equipos de la Liga MX tras su participación en la Leagues Cup

Algunas escuadras vuelven con mejores sensaciones; otras llegan con bajas en sus plantillas y varias dudas

América y Toluca, a la alza, no así Tigres y Cruz Azul | Imago7/Reuters

La Primera Fase de la Leagues Cup 2026 ya quedó en los registros. Los cuartos de final están definidos y ahora es turno de que tanto la Liga MX como la MLS retomen la actividad en sus respectivos torneos.

En el caso de los equipos mexicanos, algunos regresan al campeonato en mejores condiciones de las que se fueron, mientras que otros se vieron afectados y esperan que las circunstancias vividas en el torneo binacional no repercutan en su rendimiento dentro del Apertura 2026.

Las miradas se centran en lo realizado por América, Toluca y Monterrey. Los tres están llamados a ser protagonistas, se encuentran en los primeros lugares del torneo y lograron acceder a los cuartos de final de la Leagues Cup, por lo que cuentan con posibilidades de romper el dominio que los clubes estadounidenses han mostrado hasta ahora.

Además, Águilas, Diablos y Rayados pudieron dar actividad a sus refuerzos. Edwin Cerrillo y Óscar Perea, por América; Erick Gutiérrez y Federico Viñas, por Toluca; y Hugo Cuypers, Diego Rossi y Orbelín Pineda, por Monterrey. La respuesta fue positiva y se espera que los tres clubes aprovechen ese impulso para mantenerse en la parte alta de la tabla durante las próximas semanas.

Otro de los equipos que obtuvo saldo favorable fue el León. El conjunto guanajuatense llegó a la competencia después de sumar una victoria y dos derrotas en el Apertura 2026, números que lo mantenían lejos de la zona de clasificación. Se esperaba un rendimiento similar en la Leagues Cup, pero terminó con tres victorias en tres partidos y se quedó con el liderato entre los clubes mexicanos, por encima de América, Toluca y Monterrey.

Por otra parte, aunque no pudo acceder a los cuartos de final, FC Juárez cambió parte de su panorama durante el torneo. Los Bravos ganaron sus primeros dos encuentros y fueron uno de los equipos mexicanos que mejores resultados consiguió durante las primeras fechas. La escuadra fronteriza, que ocupa el último sitio de la clasificación en la Liga MX, llegó con opciones hasta la última jornada bajo el mando interino de Salvador Valero, algo que podría servir como impulso para intentar reaccionar en el campeonato local.

La otra cara la representan varios de los equipos que terminaron la Leagues Cup con resultados negativos. Xolos de Tijuana, líderes del Apertura 2026 con siete puntos junto al América, terminaron el torneo sin victorias y ubicados en los últimos lugares de la clasificación. Una situación similar vivieron los Pumas de la UNAM, que en la Liga MX se encuentran en zona de clasificación con seis puntos en tres partidos, pero no consiguieron ganar en la Leagues Cup. Atlético de San Luis, Querétaro y Puebla también se despidieron con poco que rescatar.

A los resultados adversos de Pumas se sumó la lesión de Sebastián Córdova. El mediocampista sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la jornada 2 ante FC Cincinnati, una baja que lo mantendrá fuera durante varios meses. El caso también se agrega a las críticas que han surgido dentro del entorno futbolístico sobre la disputa de la competencia.

Finalmente aparecen Tigres, Chivas y Cruz Azul, tres equipos que no lograron consolidar una mejora durante el torneo. Los felinos empataron sus tres encuentros en tiempo regular y quedaron lejos de las expectativas, mientras en el Apertura 2026 tampoco han conseguido una victoria. El Rebaño llegó a la última jornada sin posibilidades de clasificar y en el torneo local apenas suma un triunfo. Cruz Azul, por su parte, dejó escapar el boleto a los cuartos de final tras caer en los minutos finales ante Chicago Fire. Fue la segunda derrota de Joel Huiqui desde su llegada al banquillo, un resultado que podría aumentar la presión en la Liga MX.

Bajo este escenario, el Apertura 2026 reanudará su actividad este fin de semana. Algunos equipos tendrán la misión de mantener el ritmo que encontraron en la Leagues Cup, mientras que otros deberán dejar atrás lo ocurrido, corregir sus problemas y enfocarse en recuperar terreno en el campeonato mexicano. A fin de cuentas, el torneo local apenas comienza.

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