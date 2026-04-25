El Clásico Regio lo domina Tigres Femenil y acaba con el invicto de Rayadas

Diana Ordoñez marcó doblete y con ello ganó el título de goleo junto a Eugénie Le Sommer

Tigres Femenil gana Rayadas | Imago 7

Tigres Femenil se quedó con el Clásico Regio 46 tras imponerse con autoridad 3-0 sobre Rayadas, resultado con el que rompió el invicto de su rival y se metió al podio de la clasificación en la última jornada del Clausura 2026.

El encuentro comenzó con un dominio claro de las albiazules, que controlaron la posesión del balón y mantuvieron a las felinas replegadas en su propio campo. Sin embargo, pese a ese control territorial, Rayadas no logró reflejar su superioridad en el marcador, mientras que Tigres mostró mayor contundencia en sus aproximaciones.

Las opciones más peligrosas del primer tiempo fueron para las locales. Diana Ordóñez estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 23 con un disparo que se estrelló en el poste, mientras que María Sánchez lo intentó al 40’ con un tiro cruzado que pasó cerca del arco. A pesar de estas llegadas, el marcador se mantuvo sin goles al descanso.

Para la segunda mitad, el guion cambió. Tigres aprovechó su primera oportunidad clara y tomó ventaja en el marcador. Al minuto 49, Myra Delgadillo apareció dentro del área para aplicar la ley del ex, cerrando la jugada generada por “Bombi” y poniendo el 1-0 a favor de la visita.

El impulso anímico se reflejó en el desempeño felino, que encontró mayor claridad en ataque. La reaparición de Thembi Kgatlana, junto con el ingreso de Emma Watson al minuto 77, le dio dinamismo al frente ofensivo. Ambas participaron de inmediato en una jugada a velocidad que terminó con una asistencia de la “Hechicera” para Diana Ordóñez, quien definió dentro del área para marcar el 2-0 y llegar a 17 goles en el torneo.

En los minutos finales, Tigres selló la goleada. Al 90’, Ordóñez firmó su doblete al aprovechar una jugada a velocidad de Kgatlana, enviando el balón al fondo de la red para el 3-0 definitivo. Con este tanto, la delantera alcanzó 18 goles en el campeonato, empatando con la francesa Eugénie Le Sommer en la lucha por el título de goleo y convirtiéndose en la cuarta campeona goleadora en la historia del club.

El resultado terminó con cualquier intento de reacción por parte de Rayadas, que cerró la fase regular con su primera derrota del torneo. Además, perdió el liderato y cayó al segundo lugar con 40 puntos, tras el triunfo de América, que llegó a 42 unidades.

Por su parte, el equipo dirigido por Milagros Martínez cerró con fuerza y se colocó en la tercera posición con 37 puntos. Ambas escuadras ahora esperan conocer a sus rivales en los cuartos de final, a la espera de que se definan los cruces de la Liguilla.

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