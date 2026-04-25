WWE realiza ola de despidos: Santos Escobar se queda sin contrato

Santos Escobar, conocido como El Hijo del Fantasma, es uno de los luchadores despedidos tras los recortes de WWE en abril de 2026.

Santos Escobar, despedido de WWE | Captura de pantalla

El 24 de abril de 2026, WWE llevó a cabo una serie de recortes significativos en su plantilla, dejando a más de 20 luchadores sin contrato. Esta vez, uno de los nombres más notorios en la lista de bajas es el de Santos Escobar, conocido en el ring como El Hijo del Fantasma, una estrella mexicana que había renovado recientemente su contrato con la empresa.

A pesar de su reciente renovación, Escobar se ha visto afectado por esta reestructuración de la plantilla. WWE no ha hecho una declaración oficial sobre la salida de Escobar, pero el luchador mexicano figura en los informes de despidos de la compañía.

Este giro inesperado ha generado sorpresa, ya que Escobar era considerado uno de los talentos prometedores de WWE, y su salida plantea preguntas sobre las razones detrás de su despido. Escobar, que había estado luchando en la empresa durante varios años, parecía tener un futuro estable dentro de la organización, pero esta decisión pone en evidencia lo incierto que puede ser el camino para cualquier luchador dentro de la industria.

La salida de Escobar ocurre en un contexto en el que el luchador se encontraba lidiando con problemas de salud. Después de un problema en el nervio cubital que le afectó su rendimiento, el mexicano se sometió a una cirugía para corregir la lesión. Si bien la cirugía era necesaria para su recuperación, la decisión de WWE de prescindir de su contrato parece estar vinculada a su estado físico y a la capacidad de mantener un nivel competitivo dentro de la empresa.

Escobar había sido parte del elenco de NXT y, más recientemente, de la división principal de WWE, mostrando un notable potencial tanto en el cuadrilátero como en su habilidad para conectar con la audiencia. Su personaje de El Hijo del Fantasma, que estaba basado en su legado como hijo de un luchador legendario, le permitió destacarse dentro de la empresa y ganar un seguimiento considerable.

En el caso de Escobar, su salida también deja una incógnita sobre qué le depara el futuro. Con su experiencia y su reputación en el ring, muchos se preguntan si el luchador mexicano continuará su carrera en otras compañías o si buscará una oportunidad en algún otro ámbito del entretenimiento deportivo.

Los luchadores despedidos de WWE

Estos son todos los luchadores que aparecen en el reporte de despedidos de la empresa de la WWE.

Kairi Sane

Aleister Black

Zelina

Uncle Howdy/Bo Dallas

Nikki Cross

Santos Escobar

Motor City Machine Guns

Dexter Lumis

Apollo Crews

Rowan

Joe Gacy

Andre Chase

Zoey Stark

Alba Fyre

Tyra Mae Steele

Sirena Linton

Tyson

Tyriek

Chris Island

Malik Blade

Trill London

Luca Crusifino

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