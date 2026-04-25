Chivas vs Tijuana: un duelo de jóvenes promesas que apuntan a ser referentes del fútbol mexicano

Armando González busca el bicampeonato de goleo y Gilberto Mora tiene la labor de llevar a su equipo a la Liguilla del Clausura 2026

Chivas y Tijuana reunirá a dos de los mejores jugadores mexicanos | Claro Sports

La jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX marcará el cierre de la temporada regular, misma en la que se disputará el duelo entre Chivas y Tijuana en el Estadio Akron. Este enfrentamiento no solo será clave para las aspiraciones de ambos equipos, sino también para ver a dos de los futbolistas jóvenes más destacados del país: Armando ‘La Hormiga’ González y Gilberto Mora, jugadores con mucho futuro por delante y que se perfilan como los posibles referentes del fútbol mexicano, tanto a nivel nacional como internacional.

Ambos jugadores tienen la oportunidad de demostrar su valía antes de un posible llamado a la selección mexicana para la Copa del Mundo de 2026. La competencia entre estos futbolistas, considerados como las principales promesas del balompié nacional, será uno de los puntos más atractivos de este encuentro, ya que no solo se juegan tres puntos cruciales para sus equipos, sino también el reconocimiento de ser el mejor jugador joven de México.

La Hormiga González, por el liderato absoluto con Chivas y el bicampeonato de goleo

Armando ‘La Hormiga’ González llega al partido con un claro objetivo: reencontrarse con el gol. El delantero de Chivas no ha anotado en sus últimos tres partidos, lo que ha puesto en juego su contienda por el título de goleo individual. Actualmente, se encuentra con 12 tantos, solo uno por debajo de Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, quien lidera la tabla con 13 anotaciones. González busca hacerse con el bicampeonato de goleo, algo que no consigue un delantero mexicano en la Liga MX desde hace 25 años, cuando Jared Borgetti lo hizo en el Invierno 2000 y el Verano 2001.

El joven atacante de 23 años se ha consolidado como uno de los máximos artilleros de la liga, pero el regreso de un gol en este duelo podría ser fundamental para seguir luchando por el título goleador. El Rebaño Sagrado, por su parte, también busca afianzarse como el líder de la competencia, lo que le daría un impulso en su lucha por el campeonato.

Gilberto Mora, la joya mexicana que busca meter a Tijuana a la Liguilla

En el lado de Tijuana, Gilberto Mora es una de las figuras más prometedoras. A sus 17 años, ‘Morita’ ha demostrado una gran calidad de juego, lo que lo ha llevado a ser convocado por la selección mexicana y ser pieza clave en la Copa Oro 2025, donde fue parte del equipo campeón. Con los Xolos, el juvenil es fundamental en las transiciones ofensivas, creando oportunidades de gol y mostrando su capacidad para conectar pases decisivos.

Sin embargo, su situación es distinta a la de González. Gil tiene la tarea de asegurar los tres puntos para los fronterizos, que se encuentran en la novena posición de la tabla, en una lucha cerrada por los últimos lugares de la fase final. El joven futbolista sabe que su equipo necesita sumar puntos a como dé lugar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

A pesar de haber pasado por una lesión que lo marginó varios meses de las canchas, Mora ha mostrado un claro avance en su recuperación. Tras superar una pubalgia, el jugador de 17 años volvió a las canchas en el Clausura 2026 y, en su último partido contra Pachuca, contribuyó con un gol en la victoria 3-1 de su equipo. Esta anotación le ha dado confianza, tanto a él como a la afición de los Xolos, que lo ven como un futuro líder en el equipo y en la selección nacional.

Mora se encuentra en un proceso de adaptación y recuperación, pero la meta de Xolos es clara: lograr la clasificación a la Liguilla. El enfrentamiento contra Chivas representa una gran oportunidad para demostrar su potencial y ayudar a su equipo a mantenerse en la pelea por el título del Clausura 2026.

La Hormiga González y Gil Mora, el futuro de la selección mexicana

Todo apunta a que tanto Armando González como Gilberto Mora serían parte del proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. Ambos futbolistas tienen un gran futuro por delante y, más allá de su desempeño en sus respectivos clubes, se espera que sean fundamentales para la selección mexicana en los próximos años. No obstante, antes de unirse al Tricolor, tienen la oportunidad de brillar como rivales en la Liga MX, en lo que promete ser uno de los duelos más interesantes de la jornada.

Con ambos jugadores buscando ser protagonistas a nivel de clubes y con la selección nacional, el duelo entre Chivas y Tijuana definirá la cima y la parte baja de la tabla general de cara a la Fiesta Grande.

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