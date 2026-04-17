Los Diablos Rojos del México arrancan la temporada con triunfo y marcan récord en juegos inaugurales

La novena escarlata se impuso a los Piratas de Campeche cen el primer juego de la temporada de la LMB 2026

Los Diablos Rojos del México ganan en su primer juego | Imago 7

Los Diablos Rojos del México iniciaron la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol con una victoria de 4-2 sobre los Piratas de Campeche en el primer juego del calendario, en un resultado que también representó su séptimo triunfo en juegos inaugurales, la mayor cifra en la historia de la franquicia.

El conjunto capitalino tomó ventaja desde la primera entrada. Robinson Canó abrió la ofensiva con sencillo y posteriormente anotó tras un imparable de José Marmolejos, lo que colocó el 1-0. A partir de ese momento, el equipo escarlata mantuvo presencia en bases, aunque sin ampliar la diferencia en los siguientes episodios iniciales.

El pitcheo de ambos lados controló el trámite hasta la quinta entrada, cuando los Diablos volvieron a generar. Carlos Pérez conectó doble y más adelante anotó con otro batazo de dos estaciones de Franklin Barreto, ampliando la ventaja a 2-0.

Piratas respondió en la sexta alta. Con corredores en circulación, un sencillo de Félix Pérez permitió la primera carrera visitante. Más adelante, un imparable de Terrin Vavra mantuvo el ataque, aunque el daño se limitó a una anotación.

En la séptima entrada, Campeche igualó el marcador. Un doble de Andrew Stevenson llevó dos carreras al plato tras una secuencia de embasados, colocando el 2-2 en el encuentro.

La respuesta de los Diablos llegó en la parte baja del mismo episodio. Juan Carlos Gamboa conectó sencillo y fue reemplazado por Moisés Gutiérrez como corredor emergente. Posteriormente, Carlos Sepúlveda pegó doble y empujó la carrera que devolvió la ventaja a los locales, dejando la pizarra 3-2.

En la octava baja, el equipo capitalino sumó una más. Con hombres en base, Maikel Franco conectó doble hacia el jardín izquierdo que permitió una anotación adicional, colocando el 4-2 definitivo.

El relevo escarlata cerró el encuentro sin permitir más daño. En la novena entrada, Tomohiro Anraku retiró a los tres bateadores que enfrentó para asegurar el resultado.

Con este triunfo, los Diablos Rojos del México arrancaron la campaña con victoria en su búsqueda por un nuevo título y lograr el histórico tricampeonato.

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