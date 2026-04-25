Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 17, goles y posiciones del fútbol mexicano

Varios equipos llegan a esta última fecha con la urgencia de sumar puntos para asegurar su lugar en la Liguilla, lo que eleva la competitividad en cada encuentro

Todos los resultados de la jornada 17 del Clausura 2026 | Imago7

La jornada 17 de la Liga MX se perfila como una de las más intensas de los últimos torneos, con múltiples frentes abiertos que mantienen en vilo a la afición. Varios equipos llegan a esta última fecha con la urgencia de sumar puntos para asegurar su lugar en la Liguilla, lo que eleva la competitividad en cada encuentro.

A diferencia de certámenes anteriores, la pelea no solo se centra en la clasificación, sino también en la definición del liderato general, que podría cambiar hasta el último minuto, mientras que en el plano individual, la disputa por el campeonato de goleo añade un ingrediente extra de emoción.

Todo inició este viernes en un enfrentamiento entre equipos ya sin aspiraciones, la Franja de Puebla cerró su participación en el Clausura 2026 con una caída de 1-2 frente a los Gallos de Querétaro, resultado que confirmó su discreto desempeño a lo largo del certamen. El conjunto poblano concluyó en la posición 17 de la tabla general tras sumar apenas 13 unidades.

Resultados de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Viernes 24 de abril Puebla 1-2 Querétaro | CRÓNICA

Sábado 25 de abril Pachuca vs Pumas | 17:00 horas | Estadio Hidalgo | FOX One Tigres vs Mazatlán | 17:00 horas | Estadio Universitario | Azteca 7 y FOX One Toluca vs León | 19:00 horas | Nemesio Diez | TUDN Chivas vs Tijuana | 19:07 horas | Estadio Akron | Amazon Prime América vs Atlas | 21:00 horas | Estadio Azteca | Canal 5, TUDN y ViX Juárez vs San Luis | 21:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez | FOX One

Domingo 26 de abril Santos vs Monterrey | 17:00 horas | Estadio Corona | ESPN Cruz Azul vs Necaxa | 19:00 horas | Estadio Azteca | TUDN



Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Luego del primer encuentro de la jornada 17 entre Puebla y Querétaro, la tabla de posiciones ya tiene movimiento:

1. Guadalajara | 35 puntos

2. Pumas | 33 puntos

3. Pachuca | 31 puntos

4. Cruz Azul | 30 puntos

5. Toluca | 27 puntos

6. América | 25 puntos

7. Atlas | 23 puntos

8. Tigres | 22 puntos

9. Tijuana | 22 puntos

10. León | 22 puntos

14. Querétaro | 20 puntos

11. Monterrey | 18 puntos

12. San Luis | 18 puntos

13. Necaxa | 18 puntos

15. Juárez | 16 puntos

16. Mazatlán | 15 puntos

17. Puebla | 13 puntos

18. Santos Laguna | 9 puntos

Liguilla Clausura 2026, al momento: ¿Qué equipos están clasificados y eliminados hoy?

Con los resultados que se están dando hasta el momento, los cuartos de final del Clausura 2026 nos estarían ofreciendo cuatro eliminatorias muy interesantes:

(1) Chivas vs Tigres (8)

(2) Pumas vs Atlas (7)

(3) Pachuca vs América (6)

(4) Cruz Azul vs Toluca (5)

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La lucha por el título de goleo está que arde, Joao Pedro ya tomó la punta de la tabla de goleo individual, rompiendo al momento el empate en la cima con Armando ‘Hormiga’ González de las Chivas.

Joao Pedro | San Luis | 13 goles

Armando González | Chivas | 12 goles

Juninho | Pumas | 7 goles

Kevin Castañeda | Tijuana | 7 goles

Robert Morales | Pumas | 7 goles

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