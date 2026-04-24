Playoffs NBA 2026 en vivo: resultados y quién gana el Juego 3 de las series hoy 24 de abril

Sigue en directo la actividad de hoy en la NBA, con triple cartelera: Celtics vs 76ers, Lakers vs Rockets, Spurs vs Trail Blazers

Resultados NBA hoy: ¿cómo van los juegos de los Playoffs NBA 2026?

Sexto día de los Playoffs de la NBA. Triple cartelera para el viernes 24 de abril y lo comentamos en directo por Claro Sports. A primera hora, los Boston Celtics buscarán recuperar la ventaja de localía ante los Philadelphia 76ers, que sorprendieron al igualar la serie pese a no contar con Joel Embiid por apendicitis.

Los segundos dos partidos de la noche serán de eliminatorias de la Conferencia Oeste. Houston se juega la vida ante los Lakers, tras perder los primeros dos juegos en Los Angeles, aunque los oro y púrpura podrían contar con Austin Reaves. Cierra la jornada en Portland, en otra serie empatada 1-1 (Spurs contra Blazers), donde la gran incógnita es el estado de salud de Victor Wembanyama, conmocionado el martes y en duda para jugar hoy.

Alineaciones para el 76ers vs Celtics

White, Brown, Hauser, Tatum y Queta son los elegidos por los Celtics para arrancar en el Juego 3.

Por su parte, Maxey, Edgecombe, Oubre, George y Bona saldrán como la quinteta inicial para los 76ers.

Bajas para la actividad de este 24 de abril

La actividad continuará este 24 de abril dentro de los playoffs, pero la misma no contará con la presencia de Joel Embiid (Philadelphia 76ers), quien se sigue recuperando de una apendicectomía, ni de Kevin Durant (Houston Rockets), debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

Juegos de los NBA Playoffs 2026 hoy 24 de abril: horarios oficiales

La actividad de la postemporada del mejor básquetbol del mundo arranca hoy en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Una triple cartelera en viernes, todos del Juego 3 de sus respectivas series:

Houston llega urgido, abajo 2-0 en la serie. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 0-3. En 159 ocasiones se dio y ninguno remontó, con solo cuatro alcanzando un Juego 7.

En el caso de Boston-Philadelphia y San Antonio contra Portland, ambas llegan 1-1. El ganador del Juego 3 de una serie empatada avanzó 80% del tiempo (480 de 600 ocasiones previas). Solo en series al mejor de siete, 374-100 (78-9%).

¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos

Con los partidos de hoy, seis de las ocho series de primera ronda llegarán al Juego 3. Solo Suns-Thunder y Magic-Pistons tendrán el tercero de la serie hasta el sábado. El panorama está así:

CONFERENCIA ESTE (1) Pistons 1-1 (8) Magic (2) Celtics 1-1 (7) 76ers (3) Knicks 1-2 (6) Hawks (4) Cavs 2-1 (5) Raptors

CONFERENCIA OESTE (1) Thunder 2-0 (8) Suns (2) Spurs 1-1 (7) Trail Blazers (3) Nuggets 1-2 (6) Timberwolves (4) Lakers 2-0 (5) Rockets



¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026? Reglas y criterios

Bajo el actual formato de la postemporada, desde la primera ronda hasta las Finales, es a ganar cuatro de siete partidos. El orden de los calendarios es 2-2-1-1-1. El que logre 16 victorias será coronado como campeón del mejor básquetbol del mundo.

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