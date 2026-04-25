Puebla vs Querétaro en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

No te pierdas un solo detalle del compromiso, con el que ambos se despedirán de la competencia al estar eliminados

Puebla vs Querétaro, en vivo el partido de la jornada 17 | Claro Sports

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.Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Puebla y Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. en un duelo entre clubes eliminados, ya que no tienen posibilidad alguna por competir por un lugar en la Liguilla.

Clausura 2026: horario del partido Puebla vs Querétaro, hoy 24 de abril de 2026

El duelo entre poblanos y queretanos se llevará a cabo este viernes 24 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se dará a conocer al ganador de este duelo, que busca concluir el certamen de la manera más digna.

Liga MX: alineaciones del Puebla vs Querétaro para la jornada 17, al momento

Puebla: Daniel Gutiérrez; Iker Moreno, Eduardo Navarro, Sebastián Vegas, Nicolás Díaz; Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Alejandro Organista, Luis Rey, Emiliano Gómez; Fernando Monárrez.

Querétaro: José Hernández; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte; Santiago Homenchenjo, Carlo García, Juan Cazares, Mateo Coronel, Juan Unjanque; Ali Ávila.

¿Dónde ver en vivo el Puebla vs Querétaro? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Puebla y Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc, por el duelo de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, tienes que seguir la señal de TV Azteca y en la plataforma de streaming de Fox ONE. En Claro Sports te llevaremos el minuto a minuto del compromiso en territorio poblano.

Antecedentes del Puebla vs Querétaro y últimos resultados en la Liga MX

La Franja y los Gallos se han visto las caras en 39 ocasiones en la historia de los torneos cortos, siendo los poblanos quienes tienen la balanza a su favor, ya que cuentan con 17 triunfos por las 11 victorias de los queretanos. Además de haber empatado 11 veces en su historial. En sus últimos cinco compromisos directos, los negriazules tienen resultados positivos al contar con tres victorias, una derrota y un solo empate.

Querétaro 3-1 Puebla | Jornada 12 | Apertura 2025

Querétaro 2-0 Puebla | Jornada 10 | Clausura 2025

Puebla 2-1 Querétaro | Jornada 7 | Apertura 2024

Puebla 0-2 Querétaro | Jornada 8 | Clausura 2024

Querétaro 1-1 Puebla | Jornada 8 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Gallos no son los favoritos a quedarse con la victoria al tener un momio de +174, por lo que en caso de apostarse mil pesos, uno se podría embolsar hasta dos mil 740. Por su parte, La Franja tiene un momio de +146, por lo que ir con los poblanos con la misma operación y un resultado positivo, uno tendría una ganancia de dos mil 460 pesos.

El empate también dejaría buenos dividendos, ya que tiene un momio de +245, por lo que apostar los mismos mil pesos por un marcador igualado, se podría embolsar uno hasta tres mil 450 pesos mexicanos.

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