Olmecas completa la obra en casa, derrota a los Bravos y accede a las Series de Zona de la LMB

León tomó ventaja con un jonrón de dos carreras de Jimmy Kerrigan, pero Tabasco respondió para llevarse el juego en el Centenario

Los Olmecas de Tabasco sellaron su boleto a las Series de Zona de la Liga Mexicana de Béisbol después de vencer a los Bravos de León en el sexto juego de los playoffs y cerrar la serie 4-2 a su favor. Tabasco aprovechó su condición de local para resolver una confrontación que tuvo cambios en la pizarra y que terminó con la clasificación del conjunto olmeca.

León tomó la delantera en la cuarta entrada. Jimmy Kerrigan encontró a Connor Panas en circulación y conectó un jonrón entre los jardines izquierdo y central para colocar el 2-0. El batazo obligó a Tabasco a responder en la parte baja del mismo episodio.

Los Olmecas reaccionaron de inmediato. Oscar González conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo y permitió que Calvin Estrada anotara la primera carrera de Tabasco. Más tarde, Angelo Castellano produjo con un elevado de sacrificio que llevó a Seth Beer al plato y empató el juego 2-2.

La ofensiva local no se detuvo en esa entrada. Tabasco consiguió una tercera carrera antes de que Luis González fuera ponchado para terminar el capítulo. El movimiento en la pizarra permitió a los Olmecas tomar ventaja 3-2 y cambiar el rumbo del encuentro.

Bravos volvió a responder en la sexta entrada. Carlos Martínez conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo y Connor Panas anotó para colocar el 3-3. La igualdad devolvió presión a un partido en el que León necesitaba ganar para llevar la serie a un séptimo compromiso.

La jugada que terminó por inclinar el encuentro llegó en la séptima baja. Alan Espinoza apareció en el plato y conectó un jonrón solitario por el jardín izquierdo para devolver la ventaja a Tabasco con el 4-3. El batazo dejó a los Bravos obligados a reaccionar en los últimos innings.

León ya no consiguió modificar el marcador. Los Olmecas protegieron la ventaja y cerraron el juego sin permitir nuevas carreras, con lo que evitaron extender la serie y completaron su cuarto triunfo frente a los Bravos.

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Con la victoria, Tabasco ganó la serie 4-2 y avanzó a las Series de Zona de la LMB. Los Olmecas superaron una eliminatoria en la que llegaron a estar abajo en distintos momentos de los juegos, pero encontraron producción en las entradas finales y ahora continuarán su camino en la postemporada.

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