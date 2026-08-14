Tijuana vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 4

Los Xolos reciben a los Celestes como colíderes del Apertura 2026 con la responsabilidad de mantener la buena recha doméstica tras el fracaso en Leagues Cup

Partidos en vivo: Tijuana vs Cruz Azul | Claro Sports

Tijuana y Cruz Azul se verán las caras en la fecha 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada al tener a dos clubes dentro de los primeros lugares de la tabla. El Estadio Caliente será el escenario que albergará este partido el domingo 16 de agosto. Ambos equipos arrancaron bien en el torneo local, pero vienen de realidades distintas en la Leagues Cup.

Xolos sigue invicto en el Apertura 2026 luego de las primeras tres fechas. El conjunto de Sebastián Abreu arrancó el torneo con un 3-1 sobre Tigres, posteriormente superó 1-0 a León y antes de la pausa igualó sin goles frente al Atlético de San Luis. Estos resultados le permitieron llegar a siete puntos, los mismos que América, aunque las Águilas conservan el primer puesto por diferencia de goles. Sin embargo, en la Leagues Cup perdieron sus tres encuentros y finalizaron en en el puesto 17 con cero puntos.

Por el otro lado, la Máquina ganó sus dos primeros compromisos del Apertura 2026, 3-2 ante Atlético de San Luis y 2-1 frente a Puebla, antes de caer 3-2 contra Atlante. Ese tropiezo dejó al equipo de Joel Huiqui con seis unidades, siete tantos a favor y seis recibidos. En la Leagues Cup venció a Philadelphia y New York City, pero el jueves perdió 2-1 contra Chicago Fire con un gol en el tiempo agregado que terminó con sus opciones de avanzar.

Fecha, horario y dónde ver el Tijuana vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El duelo entre Tijuana y Cruz Azul, válido por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas en Tijuana). El partido se jugará en el Estadio Caliente y será transmitido a través de FOX y FOX One.

Alineaciones probables del Tijuana vs Cruz Azul para la jornada 4 de la Liga MX 2026

Tijuana: José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz; Yael Padilla; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Adonis Preciado; Diego Abreu.

José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz; Yael Padilla; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Adonis Preciado; Diego Abreu. Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Nicolás Ibáñez y Christian Ebere.

Antecedentes y últimos resultados del Tijuana vs Cruz Azul en la Liga MX

Los cinco enfrentamientos más recientes reflejan una serie equilibrada: dos victorias de Tijuana, dos de Cruz Azul y un empate. El antecedente más cercano terminó 1-1 en abril durante el Clausura 2026. Antes, los fronterizos habían ganado 2-0 en septiembre de 2025, mientras que la Máquina se llevó un partido de cinco goles en enero de ese mismo año. La serie de cuartos de final del Apertura 2024 dejó además un 3-0 para cada equipo como local.

18.04.26 | Cruz Azul 1-1 Tijuana | Liga MX

28.09.25 | Tijuana 2-0 Cruz Azul | Liga MX

31.01.25 | Tijuana 2-3 Cruz Azul | Liga MX

30.11.24 | Cruz Azul 3-0 Tijuana | Liga MX, cuartos de final

27.11.24 | Tijuana 3-0 Cruz Azul | Liga MX, cuartos de final

El historial reciente también muestra la importancia de jugar en el Estadio Caliente. Tijuana ganó dos de los últimos tres partidos de esta serie disputados en su cancha, incluido el 3-0 de la Liguilla de 2024 y el 2-0 de septiembre de 2025. Cruz Azul, sin embargo, ya demostró que puede imponerse en la frontera al conseguir ahí el 3-2 de enero de 2025.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 4?

Cruz Azul parte como favorito en las apuestas pese a jugar como visitante. De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, el triunfo de la Máquina tiene una línea de +112, mientras que la victoria de Tijuana aparece en +225 y el empate paga +255. La misma plataforma coloca el mercado de más de 2.5 goles en -125 y el de ambos equipos anotan en -163, señal de que las cuotas contemplan un partido con posibilidades de goles en las dos porterías.

El escenario coloca a Cruz Azul con una ligera ventaja desde la perspectiva de las casas de apuestas, pero Tijuana llega con mejores números defensivos en la Liga MX y todavía no pierde en el Apertura 2026. Xolos solo ha permitido un gol en sus primeras tres jornadas, mientras que la Máquina ha recibido seis. El resultado puede ser clave para los fronterizos en su intento de disputar el liderato y para los celestes en la búsqueda de mantenerse dentro del grupo de equipos que persigue los primeros puestos.

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