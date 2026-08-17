Se cae fichaje del Dibu Martínez a Juventus y Aston Villa le trae competencia con Suzuki

La Vecchia Signora cambia de objetivo en el mercado y ahora apunta al guardameta italiano Guglielmo Vicario del Tottenham

El Dibu Martínez no llegará a la Juventus por su alto costo | Imago7

El futuro de Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a dar un giro en el mercado de fichajes. La negociación para que el guardameta argentino abandonara el Aston Villa y reforzara a la Juventus quedó descartada después de que el club italiano consideró demasiado elevada la cantidad solicitada por los ingleses, de acuerdo con información del periodista italiano Fabrizio Romano.

La operación había tomado fuerza nuevamente después de contactos directos entre la Juventus y el entorno del campeón del mundo con Argentina, pero las posturas económicas terminaron demasiado alejadas. Romano informó que las partes dieron por terminadas las conversaciones y que la posibilidad de llevar al Dibu a Turín quedó oficialmente descartada.

De acuerdo con los detalles publicados posteriormente, Aston Villa habría valorado al argentino en aproximadamente 15 millones de euros, mientras que la Juventus consideraba adecuada una propuesta cercana a seis millones más variables. A la diferencia económica se sumaron dudas en el conjunto italiano por el problema que Martínez arrastra en un dedo de la mano.

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La Juventus decidió entonces cambiar rápidamente de objetivo para reforzar su portería. Fabrizio Romano señaló que el conjunto de la Serie A continuará trabajando en la operación por Guglielmo Vicario, guardameta italiano que pertenece al Tottenham, después de abandonar las negociaciones por Martínez.

El escenario deja nuevamente al Dibu Martínez en el Aston Villa, aunque ahora aparece un nuevo elemento que podría modificar su situación deportiva. El equipo dirigido por Unai Emery avanzó para incorporar a Zion Suzuki, portero japonés procedente del Parma, quien llegaría para incrementar la competencia bajo los tres postes.

Aston Villa avanza por Zion Suzuki para reforzar su portería

Según Fabrizio Romano, Aston Villa y Parma comenzaron a intercambiar los documentos correspondientes al traspaso de Suzuki, después de que el conjunto inglés alcanzara un acuerdo con el guardameta. La operación avanzó rápidamente luego de que se frustrara su posible llegada al Paris Saint-Germain, otro de los clubes que había negociado por el japonés.

El Villa aprovechó la caída de aquella negociación y aceleró las conversaciones hasta colocarse en posición de cerrar el fichaje. Suzuki ya tiene programado el viaje y el reconocimiento médico, mientras los clubes completan los pasos formales de la transferencia, según la información atribuida a Romano.

La llegada del japonés adquiere ahora un significado diferente debido a la permanencia de Martínez. Inicialmente, la incorporación podía interpretarse dentro de una posible sucesión en la portería ante la eventual marcha del argentino a Italia; sin embargo, con la Juventus fuera de la negociación, Suzuki podría convertirse directamente en competencia del Dibu en el Aston Villa.

El mercado, por lo tanto, dejó dos movimientos conectados alrededor de la portería del conjunto inglés. Emiliano Martínez vio cerrarse nuevamente una posible salida del Aston Villa por las diferencias económicas con la Juventus, mientras Zion Suzuki está cada vez más cerca de incorporarse al equipo. Si ambos permanecen en Birmingham, la competencia por el arco será uno de los puntos a seguir en la nueva temporada.

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