Tijuana vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul aparece como favorito en las apuestas pese a jugar como visitante. De acuerdo con los momios proporcionados de Caliente.mx, el triunfo de La Máquina paga +112, mientras que la victoria de Tijuana se encuentra en +225 y el empate ofrece +255.
El mercado también contempla un partido con anotaciones. La línea de más de 2.5 goles aparece en -125, mientras que la opción de que ambos equipos marquen se encuentra en -163.
El pronóstico luce abierto por el contraste entre ambos. Tijuana llega sin derrotas y con una defensa que solo ha permitido un gol, mientras Cruz Azul tiene mayor producción ofensiva, pero también ha recibido seis tantos. Por momento en la Liga MX y localía, el escenario apunta a un partido cerrado, con un empate 1-1 como resultado probable.
Antecedentes Tijuana vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La serie reciente muestra equilibrio. En los últimos cinco enfrentamientos, Tijuana consiguió dos victorias, Cruz Azul otras dos y se registró un empate.
El antecedente más cercano terminó 1-1 en abril de 2026. Antes, Xolos ganó 2-0 en septiembre de 2025, mientras La Máquina se impuso 3-2 en enero del mismo año. En los cuartos de final del Apertura 2024, cada equipo ganó 3-0 cuando jugó como local.
18 de abril de 2026 | Cruz Azul 1-1 Tijuana
28 de septiembre de 2025 | Tijuana 2-0 Cruz Azul
31 de enero de 2025 | Tijuana 2-3 Cruz Azul
30 de noviembre de 2024 | Cruz Azul 3-0 Tijuana
27 de noviembre de 2024 | Tijuana 3-0 Cruz Azul
El Estadio Caliente también ha tenido peso en esta serie. Tijuana ganó dos de los últimos tres partidos disputados ahí contra Cruz Azul, aunque los celestes consiguieron romper esa tendencia con el 3-2 de enero de 2025.
Alineaciones Tijuana vs Cruz Azul, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del encuentro, pero ambos equipos podrían mantener buena parte de la estructura que han utilizado durante el arranque del torneo.
Tijuana: José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz; Yael Padilla; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Adonis Preciado; Diego Abreu.
Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Jesús Orozco, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Jeremy Márquez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino; Nicolás Ibáñez y Christian Ebere.
Tijuana intentará sostener el orden defensivo que le ha permitido recibir solo un gol en tres fechas, mientras Cruz Azul buscará aprovechar la circulación en mediocampo y generar opciones alrededor de Ibáñez y Ebere.
¿A qué hora juega Tijuana vs Cruz Azul y dónde ver hoy 16 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
El partido se disputará este domingo 16 de agosto de 2026 en el Estadio Caliente. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 20:00 horas en Tijuana. La transmisión estará disponible por FOX y FOX One, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro desde el inicio.
Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
Horario en Tijuana: 20:00 horas
Estadio: Caliente
Transmisión: FOX y FOX One
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Tijuana y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 16 de agosto dentro de la jornada 4, en uno de los partidos que puede mover la parte alta del Apertura 2026. Los Xolos llegan invictos después de tres jornadas, mientras que La Máquina suma seis puntos y busca regresar al triunfo tras la derrota sufrida ante Atlante antes de la pausa por la Leagues Cup.
El conjunto dirigido por Sebastián Abreu inició el torneo con victorias sobre Tigres y León, además de un empate sin goles frente al Atlético de San Luis. Con siete puntos, Tijuana se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación, aunque su paso por la Leagues Cup fue distinto, ya que perdió sus tres encuentros y terminó sin unidades.
Cruz Azul también tuvo un arranque con resultados favorables en la Liga MX. Los celestes derrotaron 3-2 al Atlético de San Luis y 2-1 al Puebla, antes de caer 3-2 frente al Atlante. En la Leagues Cup vencieron a Philadelphia Union y New York City FC, pero quedaron fuera después de perder 2-1 ante Chicago Fire con un gol en el tiempo agregado.
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