Tijuana vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Cruz Azul aparece como favorito en las apuestas pese a jugar como visitante. De acuerdo con los momios proporcionados de Caliente.mx, el triunfo de La Máquina paga +112, mientras que la victoria de Tijuana se encuentra en +225 y el empate ofrece +255.

El mercado también contempla un partido con anotaciones. La línea de más de 2.5 goles aparece en -125, mientras que la opción de que ambos equipos marquen se encuentra en -163.

El pronóstico luce abierto por el contraste entre ambos. Tijuana llega sin derrotas y con una defensa que solo ha permitido un gol, mientras Cruz Azul tiene mayor producción ofensiva, pero también ha recibido seis tantos. Por momento en la Liga MX y localía, el escenario apunta a un partido cerrado, con un empate 1-1 como resultado probable.