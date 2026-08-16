Diablos Rojos responden con 11 carreras ante Guerreros y mandan la serie al Juego 7

Franklin Barreto, Jon Singleton y Julián Ornelas encabezaron la ofensiva de Diablos, que blanqueó 11-0 a Oaxaca y forzó el Juego 7

Diablos blanquean a los Guerreros | @DiablosRojosMX

Diablos Rojos del México respondió cuando ya no tenía margen de error. El conjunto capitalino venció 11-0 a Guerreros de Oaxaca en el Juego 6 de la serie de playoffs y obligó a disputar un séptimo encuentro para definir al equipo que avanzará a la siguiente ronda de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

El duelo comenzó con Trevor Bauer en la lomita para Diablos y James Kaprielian por Oaxaca. Durante la primera entrada no hubo carreras, aunque Guerreros colocó hombres en circulación y México también generó tráfico sin poder romper el cero.

La ofensiva escarlata abrió el marcador en la segunda. Franklin Barreto conectó doble, avanzó a tercera con un lanzamiento descontrolado y Ramón Flores lo llevó al plato con sencillo. Orlando Arcia mantuvo el ataque con otro imparable y Carlos Sepúlveda produjo una más con elevado de sacrificio para el 2-0.

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Robinson Canó amplió la diferencia con sencillo productor y, poco después, Jon Singleton conectó jonrón de dos carreras por el jardín derecho. El ataque de cinco carreras en ese episodio cambió por completo el desarrollo del juego y puso a Diablos arriba 5-0.

La ofensiva volvió a aparecer en la tercera entrada. Franklin Barreto abrió con cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para el 6-0. Ramón Flores recibió base por bolas y Orlando Arcia conectó sencillo antes de que Juan Carlos Gamboa produjera una carrera con elevado de sacrificio.

Carlos Sepúlveda impulsó otra con sencillo, Robinson Canó mantuvo el inning con un imparable y Carlos Pérez conectó doble para llevar una más al plato. Julián Ornelas cerró la producción con sencillo de dos carreras para establecer el 11-0.

Con la diferencia ya en doble dígito, Bauer se encargó de contener cualquier intento de reacción de Oaxaca. El abridor trabajó hasta la quinta entrada y mantuvo en blanco a Guerreros, apoyado también por una defensa que resolvió varias conexiones y evitó que los visitantes construyeran rallies. Bauer terminó una labor de cuatro entradas, en las que permitió dos hits, una base por bolas y recetó cuatro ponches.

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Efraín Contreras tomó la pelota después de Bauer y continuó con el control. En la sexta, Diablos convirtió un rodado de Alexi Amarista en doble play para cortar cualquier amenaza. Más adelante, Nick Vespi y Edwin Fierro completaron el trabajo desde el bullpen.

Oaxaca tuvo pocas oportunidades para modificar el marcador en la segunda mitad del encuentro. Luis Barrera abrió la sexta con sencillo, pero el doble play eliminó el avance; después, los relevistas de México retiraron en orden varios turnos y mantuvieron el cero.

La ofensiva de Diablos bajó el ritmo después de la tercera, pero ya había hecho el daño necesario. Jon Singleton, Robinson Canó, Franklin Barreto, Julián Ornelas y Carlos Pérez encabezaron una producción que dejó sin respuesta a los lanzadores de Oaxaca.

Guerreros intentó cerrar con cambios en su alineación y relevos desde el bullpen, pero el marcador no volvió a moverse. En la novena, Aristides Aquino se ponchó, Alfredo López elevó al jardín derecho y Sebastián García entregó el último out con elevado al jardín central.

El 11-0 confirmó una victoria que mantiene con vida a Diablos Rojos del México y lleva la serie hasta el límite. Ahora, todo se decidirá en un Juego 7, con un solo partido para definir quién continúa en los playoffs de la LMB 2026.

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