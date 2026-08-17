¡Directo a Europa! Golazo de Gilberto Mora da ventaja a Xolos ante Cruz Azul

El juvenil asistió a Ignacio Rivero en el primer tiempo y después firmó una definición al poste lejano para devolverle la ventaja a Tijuana

Morita sigue dando de qué hablar | Imago7

Gilberto Mora volvió a colocarse en el centro del partido entre Tijuana y Cruz Azul. El juvenil participó en el primer gol de los fronterizos y, al minuto 54, convirtió el 2-1 parcial con una acción individual que combinó velocidad, pausa y precisión. Su disparo desde fuera del área superó a Kevin Mier y encendió al Estadio Caliente durante la jornada 4 del Apertura 2026.

Gilberto Mora rompe el empate con una jugada individual

La anotación nació cuando Mora recibió con espacio para encarar en un mano a mano. El futbolista de Xolos aceleró hacia el defensor, lo fijó con el cuerpo y realizó un recorte que le permitió llevar la pelota hacia el centro. El movimiento eliminó la posibilidad de que el lateral lo condujera hacia una zona con menor ángulo de disparo.

Después del recorte, Mora no necesitó ingresar al área. El juvenil levantó la mirada y ejecutó un remate colocado hacia el segundo poste, lejos del alcance de Kevin Mier. El guardameta colombiano reaccionó y se lanzó, pero la dirección del tiro y la distancia respecto al balón hicieron imposible su intervención.

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La jugada permite identificar una de las claves de la definición. Mora no golpeó de inmediato ni condujo de más. Esperó a que el defensor comprometiera su posición y utilizó el recorte para generar una línea limpia hacia la portería. Esa pausa obligó al lateral a modificar sus apoyos y dejó al atacante con el tiempo suficiente para colocar el balón.

El gol llegó cuando Cruz Azul intentaba reorganizarse después del descanso. La Máquina había conseguido el 1-1 al minuto 45 por medio de Nicolás Ibáñez, quien aprovechó una equivocación de Tijuana en la salida y definió con un toque raso frente a José Antonio Rodríguez. Mora respondió nueve minutos más tarde y devolvió la ventaja parcial a los locales.

Mora ya había construido el primer gol de Tijuana

La anotación del segundo tiempo completó una actuación determinante del juvenil. Al minuto 43, Mora recibió dentro del área después de un avance de Adonis Preciado y envió un servicio hacia el centro. Ignacio Rivero llegó desde atrás para rematar y colocar el 1-0. El exjugador de Cruz Azul no realizó un festejo desmedido ante su antiguo equipo.

La asistencia mostró otra faceta del mediocampista. En lugar de buscar una definición con poco ángulo, Mora detectó la llegada de Rivero y colocó el balón en una zona donde el guardameta no podía intervenir. La acción recompensó la insistencia de Xolos, que había generado peligro principalmente mediante los avances de Preciado y las apariciones del juvenil entre líneas.

Mora ya había estado cerca de marcar durante el primer tiempo. Al minuto 33 conectó de cabeza un centro de Preciado, pero su remate pasó junto al poste izquierdo. Tijuana terminó esa primera mitad con 52 por ciento de posesión, ocho disparos y cinco intentos dentro del área, cifras que reflejaron la presión ejercida sobre la defensa celeste.

El 2-1 parcial confirmó la influencia de Mora en los ataques de Tijuana. Primero encontró el espacio para asistir a Rivero y después resolvió por cuenta propia ante una defensa que le concedió el enfrentamiento individual. El juvenil necesitó un recorte y un disparo preciso para cambiar nuevamente el marcador y firmar una de las acciones destacadas de la jornada en la Liga MX.

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