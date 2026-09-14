Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana, en vivo la Serie del Rey: fecha, horario y dónde ver el Juego 6 de la LMB

El sexto partido de la Serie del Rey se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en el Toros Mobil Park de Tijuana

¿Cuándo juegan la Serie del Rey LMB 2026 Olmecas vs Toros? | Claro Sports

La Serie del Rey 2026 regresa a Tijuana para disputar un Juego 6 que puede definir al campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Toros vuelve al Mobil Park con ventaja de 3-2 después de imponerse 6-5 a Olmecas de Tabasco en el quinto encuentro, por lo que una victoria más entregaría el título a la novena fronteriza.

Tabasco, en cambio, necesita ganar como visitante para extender la final hasta un séptimo y definitivo encuentro. El Juego 6 se disputará el martes 15 de septiembre, después de una serie que ha tenido cinco resultados con características distintas y en la que ambos equipos ya consiguieron victorias tanto de local como de visitante.

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo el Juego 6, de la Serie del Rey?

El sexto partido de la Serie del Rey se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en el Toros Mobil Park de Tijuana, escenario al que regresa la final después de disputar los tres encuentros anteriores en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa.

El playball está programado para las 20:35 horas, tiempo del centro de México, y 19:35 horas en Tijuana. El encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la posibilidad de que esa misma noche se conozca al campeón de la temporada 2026.

Toros llega con ventaja de 3-2 y necesita una sola victoria para conquistar la Serie del Rey, luego de ganar el Juego 5 por 6-5. Tijuana llegó a tener cuatro carreras de diferencia, perdió posteriormente el control de la pizarra y terminó recuperándose gracias a dos cuadrangulares en las últimas entradas.

Para Olmecas el panorama no admite otro resultado. Una victoria de Tabasco igualaría la serie 3-3 y obligaría a disputar el Juego 7 el miércoles 16 de septiembre, nuevamente en territorio fronterizo. El formato de la final establece que el campeonato pertenece al primer equipo que consiga cuatro triunfos.

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La final comenzó el pasado 8 de septiembre precisamente en Tijuana. Olmecas golpeó primero con un triunfo de 7-1, pero Toros respondió un día después con una ofensiva de 13 carreras para empatar la serie. Posteriormente, el enfrentamiento se trasladó a Villahermosa, donde Tijuana ganó los Juegos 3 y 5, mientras Tabasco se quedó con el cuarto compromiso.

Estos son los resultados y partidos restantes de la Serie del Rey 2026:

Juego 1 | Martes 8 de septiembre: Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park.

Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park. Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre: Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park.

Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park. Juego 3 | Viernes 11 de septiembre: Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero.

Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero. Juego 4 | Sábado 12 de septiembre: Toros de Tijuana 1-9 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero.

Toros de Tijuana 1-9 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero. Juego 5 | Domingo 13 de septiembre: Toros de Tijuana 6-5 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero.

Toros de Tijuana 6-5 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero. Juego 6 | Martes 15 de septiembre: Olmecas de Tabasco en Toros de Tijuana | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX / 19:35 horas Tijuana | EN VIVO POR CLARO SPORTS .

Olmecas de Tabasco en Toros de Tijuana | Toros Mobil Park | . Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre, en caso de ser necesario: Olmecas de Tabasco en Toros de Tijuana | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX / 19:35 horas Tijuana | EN VIVO POR CLARO SPORTS.

La localía para los últimos dos posibles partidos corresponde a Tijuana debido a que Toros terminó con el mejor récord de temporada regular entre los dos finalistas. De esta manera, el conjunto fronterizo tendrá la posibilidad de cerrar el campeonato frente a su afición, mientras Olmecas buscará llevar la definición hasta el último encuentro.

Toda la Serie del Rey 2026 puede seguirse en vivo mediante la multiplataforma de Claro Sports, donde también estarán disponibles los detalles y la cobertura de la definición entre Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco.

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