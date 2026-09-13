Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, en vivo la Serie del Rey: fecha, horario y dónde ver el Juego 5 de la LMB

La serie llega empatada para el último partido en el Parque Centenario de Villahermosa, que se disputa este domingo 13 de septiembre

Tijuana vs Tabasco, Juego 5: horario y dónde ver | Claro Sports

El Parque Centenario 27 de febrero abre sus puertas por última ocasión en la Serie del Rey 2026 para el vital Juego 5 entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana, que se disputará este domingo 13 de septiembre y lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Olmecas perdió la localía en el Juego 3, siendo blanqueados en casa. No podían perder el Juego 4 y los bats despertaron desde temprano, sacudiendo al abridor Noah Skirrow, quien fue relevado tras sacar apenas dos tercios y eso encaminó la victoria de los tabasqueños.

Olmecas quiere dejar su casa con ventaja, buscando ganar uno de los últimos dos juegos en Tijuana, mientras que Toros quiere dar un golpe que deje al borde del KO al rival antes de viajar a la frontera para el Juego 6, que podría definir ya al campeón de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

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Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo el Juego 5, de la Serie del Rey?

El partido de este domingo 13 de septiembre será el de inicio más tempranero de toda la Serie del Rey 2026. El playball está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, 17:00 de Tijuana.

Como toda la Serie del Rey, la transmisión del Juego 5 la puedes seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

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LMB 2026: ¿Dónde ver la Serie del Rey en vivo? Calendario completo de juegos

Con la victoria de Olmecas en el Juego 5, está garantizado al menos seis partidos en esta Serie del Rey. El quinto partido será el último en Villahermosa, con el Juego 6 en Tijuana este martes. De ser necesario, el séptimo también sería en el parque de Toros.

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero

Centenario 27 de Febrero Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Toros de Tijuana 1-9 Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero

| Centenario 27 de Febrero Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas (17:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas (17:00 Tijuana) | Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

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