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Cúcuta vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Publicado por Redacción Claro Sports

Conoce el horario y canal para ver el Cúcuta vs Millonarios hoy a las 8:15 p.m. Se espera un duelo muy disputado en el estadio General Santander.

Cúcuta vs Millonarios en vivo por la Liga BetPlay
Cúcuta vs Millonarios en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Cúcuta vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo fronterizo y el bogotano, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II, será el último de la jornada dominical y será a partir de las 8:15 p.m. en el General Santander. La transmisión del mismo es por medio de la señal televisiva de Win Sports + y vía streaming a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Cúcuta vs Millonarios: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Diego Calcaterra; Kevin Tamayo, Juan Diego Ceballos, Víctor Mejía, Lucas Ríos; Gustavo Torres y Jader Manyoma. DT: Nicolás Chiesa.

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra, Carlos Darwin Quintero, Andrey Estupiñán; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Cúcuta recibe a Millonarios en un atractivo choque donde el cuadro embajador llega con el favoritismo de su lado por jerarquía de nómina y antecedentes recientes, aunque obligado a responder en un terreno exigente. Con un conjunto local que buscará apretar las líneas y apoyarse en la presión del clima y su hinchada para cortar el circuito de juego bogotano, el trámite se prevé disputado en el mediocampo, apuntando a un desarrollo cerrado de pocos goles donde Millonarios cuenta con mayores variantes ofensivas para desequilibrar y quedarse con los tres puntos.

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