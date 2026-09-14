Cúcuta vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Conoce el horario y canal para ver el Cúcuta vs Millonarios hoy a las 8:15 p.m. Se espera un duelo muy disputado en el estadio General Santander.

Cúcuta vs Millonarios en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Cúcuta vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo fronterizo y el bogotano, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II, será el último de la jornada dominical y será a partir de las 8:15 p.m. en el General Santander. La transmisión del mismo es por medio de la señal televisiva de Win Sports + y vía streaming a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Cúcuta vs Millonarios: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Diego Calcaterra; Kevin Tamayo, Juan Diego Ceballos, Víctor Mejía, Lucas Ríos; Gustavo Torres y Jader Manyoma. DT: Nicolás Chiesa.

Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Francisco Chaverra, Carlos Darwin Quintero, Andrey Estupiñán; Leonardo Castro. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Cúcuta recibe a Millonarios en un atractivo choque donde el cuadro embajador llega con el favoritismo de su lado por jerarquía de nómina y antecedentes recientes, aunque obligado a responder en un terreno exigente. Con un conjunto local que buscará apretar las líneas y apoyarse en la presión del clima y su hinchada para cortar el circuito de juego bogotano, el trámite se prevé disputado en el mediocampo, apuntando a un desarrollo cerrado de pocos goles donde Millonarios cuenta con mayores variantes ofensivas para desequilibrar y quedarse con los tres puntos.

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