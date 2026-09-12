Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 8

La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con tres partidos que pueden modificar la parte alta de la clasificación

Pachuca se llevó la victoria en el Azteca | Imago7

La jornada 8 del Apertura 2026 comenzó este viernes 11 de septiembre con victorias de Puebla, Pachuca y Querétaro, resultados que provocaron movimientos importantes en la tabla general. La Franja se impuso 1-0 a Necaxa para llegar a 13 puntos, mientras que los Tuzos golearon 3-0 al Atlante y alcanzaron 11 unidades, con Salomón Rondón nuevamente presente en el marcador. En el último duelo de la noche, Querétaro sorprendió a Tijuana en la frontera con triunfo 1-0, resultado que llevó a los Gallos hasta 13 puntos y los metió de lleno en la pelea por los primeros lugares.

La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con tres partidos que pueden modificar la parte alta de la clasificación. Toluca, tercero con 13 puntos, recibirá a Atlas, que también suma 13 unidades; posteriormente, Monterrey y Tigres disputarán una nueva edición del Clásico Regio, con Rayados obligado a sumar para acercarse a los primeros puestos. El cierre estará marcado por el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, con las Águilas defendiendo el liderato de 16 puntos y la Máquina buscando un triunfo que le permita escalar posiciones y reducir la diferencia con su rival.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 8

Luego de los partidos del viernes en la jornada 8 del presente certamen, la tabla general marcha de la siguiente manera:

América | 16 puntos | Dif. +10 goles Chivas | 14 puntos | Dif. +6 goles Toluca | 13 puntos | Dif. +8 goles Querétaro | 13 puntos | Dif. +3 goles Tijuana | 13 puntos | Dif. +2 goles Atlas | 13 puntos | Dif. +1 gol Puebla | 13 puntos | Dif. 1 gol Cruz Azul | 12 puntos | Dif. +1 gol Pachuca | 11 puntos | Dif. +5 goles Pumas | 11 puntos | Dif. +2 goles León | 10 puntos | Dif. +2 goles Monterrey | 9 puntos | Dif. +3 goles Necaxa | 8 puntos | Dif. -3 goles Atlante | 7 puntos | Dif. -2 goles Tigres | 6 puntos | Dif. -2 goles Atlético de San Luis | 6 puntos | Dif. -2 goles Santos Laguna | 1 punto | Dif. -7 goles FC Juárez | 0 puntos | Dif. -18 goles

Resultados de la jornada 8 de la Liga MX 2026

Estos son los resultados de la jornada 8 de la Liga MX y la agenda con horarios del centro de México:

Viernes 11 de septiembre Necaxa 0-1 Puebla | CRÓNICA Atlante 0-3 Pachuca | CRÓNICA Tijuana 0-1 Querétaro | CRÓNICA

Sábado 12 de septiembre Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Domingo 13 de septiembre Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas | TUDN y ViX Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video

Lunes 14 de septiembre León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX One



Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Con su gol ante Atlante este viernes en el Estadio Azteca, Salomón Rondón comienza a despegarse en cuanto a la tabla de goleo individual se refiere:

José Salomón Rondón | Pachuca | 8 Lucas Ariel Ocampos | Monterrey | 5 Ricardo Marín | Guadalajara | 4 Gilberto Mora | Tijuana | 4 Roberto Alvarado | Guadalajara | 4 Santiago Homenchenko | Gallos Blancos de Querétaro | 4 Julián Carranza | Necaxa | 4 Henry Martín | América | 3 Ali Ávila | Querétaro | 3 Daniel Felipe Arcila | León | 3

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