Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 8
La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con tres partidos que pueden modificar la parte alta de la clasificación
La jornada 8 del Apertura 2026 comenzó este viernes 11 de septiembre con victorias de Puebla, Pachuca y Querétaro, resultados que provocaron movimientos importantes en la tabla general. La Franja se impuso 1-0 a Necaxa para llegar a 13 puntos, mientras que los Tuzos golearon 3-0 al Atlante y alcanzaron 11 unidades, con Salomón Rondón nuevamente presente en el marcador. En el último duelo de la noche, Querétaro sorprendió a Tijuana en la frontera con triunfo 1-0, resultado que llevó a los Gallos hasta 13 puntos y los metió de lleno en la pelea por los primeros lugares.
La actividad continuará este sábado 12 de septiembre con tres partidos que pueden modificar la parte alta de la clasificación. Toluca, tercero con 13 puntos, recibirá a Atlas, que también suma 13 unidades; posteriormente, Monterrey y Tigres disputarán una nueva edición del Clásico Regio, con Rayados obligado a sumar para acercarse a los primeros puestos. El cierre estará marcado por el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, con las Águilas defendiendo el liderato de 16 puntos y la Máquina buscando un triunfo que le permita escalar posiciones y reducir la diferencia con su rival.
Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 8
Luego de los partidos del viernes en la jornada 8 del presente certamen, la tabla general marcha de la siguiente manera:
- América | 16 puntos | Dif. +10 goles
- Chivas | 14 puntos | Dif. +6 goles
- Toluca | 13 puntos | Dif. +8 goles
- Querétaro | 13 puntos | Dif. +3 goles
- Tijuana | 13 puntos | Dif. +2 goles
- Atlas | 13 puntos | Dif. +1 gol
- Puebla | 13 puntos | Dif. 1 gol
- Cruz Azul | 12 puntos | Dif. +1 gol
- Pachuca | 11 puntos | Dif. +5 goles
- Pumas | 11 puntos | Dif. +2 goles
- León | 10 puntos | Dif. +2 goles
- Monterrey | 9 puntos | Dif. +3 goles
- Necaxa | 8 puntos | Dif. -3 goles
- Atlante | 7 puntos | Dif. -2 goles
- Tigres | 6 puntos | Dif. -2 goles
- Atlético de San Luis | 6 puntos | Dif. -2 goles
- Santos Laguna | 1 punto | Dif. -7 goles
- FC Juárez | 0 puntos | Dif. -18 goles
Resultados de la jornada 8 de la Liga MX 2026
Estos son los resultados de la jornada 8 de la Liga MX y la agenda con horarios del centro de México:
- Viernes 11 de septiembre
- Sábado 12 de septiembre
- Toluca vs Atlas | 17:00 horas | Azteca 7 y FOX One
- Monterrey vs Tigres | 19:00 horas | ViX
- Cruz Azul vs América | 21:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- Domingo 13 de septiembre
- Santos Laguna vs FC Juárez | 18:00 horas | TUDN y ViX
- Chivas vs Pumas | 19:07 horas | Prime Video
- Lunes 14 de septiembre
- León vs Atlético de San Luis | 19:00 horas | FOX One
Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?
Con su gol ante Atlante este viernes en el Estadio Azteca, Salomón Rondón comienza a despegarse en cuanto a la tabla de goleo individual se refiere:
- José Salomón Rondón | Pachuca | 8
- Lucas Ariel Ocampos | Monterrey | 5
- Ricardo Marín | Guadalajara | 4
- Gilberto Mora | Tijuana | 4
- Roberto Alvarado | Guadalajara | 4
- Santiago Homenchenko | Gallos Blancos de Querétaro | 4
- Julián Carranza | Necaxa | 4
- Henry Martín | América | 3
- Ali Ávila | Querétaro | 3
- Daniel Felipe Arcila | León | 3