Toros de Tijuana vence a Olmecas en Tabasco y está a un triunfo del título de la Serie del Rey
La ciudad de Villahermosa vivió una noche de volteretas en la pizarra antes del desenlace en la novena entrada
Toros de Tijuana salió del Estadio Centenario 27 de Febrero con una victoria de 6-5 sobre Olmecas de Tabasco y una ventaja de 3-2 en la Serie del Rey 2026. La novena fronteriza dejó escapar una diferencia de cuatro carreras, estuvo abajo en la pizarra y terminó recuperándose con dos cuadrangulares en las últimas entradas para quedar a una victoria del campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol.
Tijuana comenzó el Juego 5 atacando desde la primera entrada. Gilberto Celestino abrió con doblete, Isaac Rodríguez lo adelantó con toque de sacrificio y Hernán Pérez produjo la primera carrera con sencillo al jardín central. En la segunda, Wilmer Flores aumentó la diferencia con cuadrangular y Junior Lake aprovechó una secuencia que incluyó un lanzamiento descontrolado para posteriormente robarse el plato y colocar el 3-0.
El dominio visitante continuó en el tercer capítulo. Isaac Rodríguez conectó sencillo y Hernán Pérez respondió con doblete productor para ampliar la ventaja de los Toros a 4-0. Olmecas, sin embargo, comenzó su regreso en el cierre de esa misma entrada: Randy Romero pegó doble y Jasson Atondo disparó un cuadrangular de dos carreras entre los jardines izquierdo y central para reducir la diferencia a 4-2.
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El partido cambió por completo en la cuarta baja. Seth Beer y Oscar González abrieron con sencillos antes de que Calvin Estrada pusiera la pelota en juego ante Daniel Martínez. Un error en el tiro del lanzador permitió que Beer y González llegaran al plato para empatar el encuentro 4-4, borrando la ventaja de cuatro anotaciones que Tijuana había construido durante las primeras tres entradas.
La remontada tabasqueña se completó en la quinta entrada. Carlos Arellano recibió un pelotazo y avanzó con un toque de sacrificio de Jasson Atondo. Después, Marco Hernández puso la pelota en juego y un error de Wilmer Flores permitió la carrera de Arellano para darle a Olmecas su primera ventaja de la noche, 5-4. Villahermosa pasó entonces de observar un 0-4 a celebrar una voltereta que colocaba a los locales al frente.
Toros tuvo una oportunidad para responder inmediatamente en la sexta. Hernán Pérez abrió con doble y posteriormente se robó la tercera base, pero Franchy Cordero, Justin Turner y Wilmer Flores fueron retirados consecutivamente. El marcador permaneció 5-4 durante la sexta y la séptima entrada, con los relevistas de ambos equipos encargándose de frenar nuevas amenazas.
Cuando la Serie del Rey comenzaba a inclinarse hacia los Olmecas, Pérez volvió a aparecer. Con dos outs en la parte alta de la octava entrada, Hernán Pérez conectó cuadrangular entre los jardines izquierdo y central para empatar 5-5, completando una noche en la que también había producido la primera carrera y conectado dos dobles. Tabasco fue retirado en orden en el cierre del episodio y el Juego 5 llegó igualado al noveno capítulo.
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La última voltereta llegó cuando Olmecas estaba a un out de llevar el partido empatado al cierre de la novena. Justin Turner y Wilmer Flores habían sido retirados cuando Junior Lake encontró el lanzamiento y mandó la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo para romper el empate y colocar el 6-5. Fue el segundo cuadrangular de Lake en la postemporada y la carrera que terminó decidiendo el quinto encuentro.
Con la mínima ventaja, Brett de Geus tomó la pelota para cerrar el partido. El relevista retiró a Phillip Ervin con línea al campo corto, dominó a Randy Romero con línea a segunda base y ponchó a Carlos Arellano para completar el salvamento y asegurar el 6-5 de Tijuana, que sobrevivió después de haber perdido una ventaja inicial de cuatro carreras.
La victoria coloca a los Toros arriba 3-2 en la Serie del Rey y los deja a un solo triunfo de conquistar el campeonato. La definición regresará al Toros Mobil Park para el Juego 6 del martes 15 de septiembre, donde Tijuana tendrá la primera oportunidad de cerrar la final ante su afición; si Olmecas consigue empatarla, el Juego 7 también se disputará en territorio fronterizo.
Tijuana regresará así a casa después de una noche en la que pasó de dominar 4-0, a verse abajo 5-4 y finalmente recuperar el control con los batazos de Pérez y Lake. Un triunfo más separa a los Toros del título de la Serie del Rey 2026, mientras que Tabasco llegará al sexto encuentro obligado a ganar para extender la final hasta el máximo de siete partidos.