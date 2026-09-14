Chivas 0-0 Pumas: Arranca el partido en Guadalajara

El Rebaño puede asaltar el liderato del torneo si se lleva la victoria ante el conjunto universitario

Chivas vs Pumas, en vivo online 2026 | Claro Sports

Chivas y Pumas se enfrentan este domingo 13 de septiembre en el Estadio Akron, en uno de los partidos más esperados de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo enfrenta a dos clubes con una de las rivalidades más tradicionales del fútbol mexicano, con Guadalajara buscando mantenerse en la parte alta de la clasificación y Universidad Nacional intentando acercarse a los puestos de clasificación.

El Rebaño llega al compromiso ubicado en la segunda posición con 14 puntos, después de vencer 3-0 al Atlético de San Luis en la jornada anterior. Pumas, por su parte, arriba con 11 unidades tras conseguir una victoria de 3-1 ante León en su partido pendiente, resultado que le permitió recuperar terreno en la tabla.

Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Pumas, con el resultado en vivo, goles, jugadas importantes, tarjetas, cambios y todas las acciones del partido correspondiente al Apertura 2026.

Arranca el partido Min. 0 | Chivas 0-0 Pumas | ¡Rueda el balón en el Estadio Akron! Después de la ceremonia protocolaria y de entonar el Himno Nacional Mexicano con motivo de las celebraciones del mes patrio, el árbitro da la señal y comienza el encuentro de la Jornada 8 del Apertura 2026. Chivas busca un triunfo que lo coloque en el liderato, mientras Pumas intenta sumar tres puntos como visitante. Todo listo para el silbatazo inicial Chivas y Pumas ya saltan a la cancha del Estadio Akron para cumplir con la ceremonia protocolaria previa al encuentro, en medio del ambiente que comienza a crecer en las tribunas. Los 22 futbolistas se colocan sobre el terreno de juego antes del silbatazo inicial de este duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, con el Rebaño buscando un triunfo que lo lleve al liderato y los universitarios intentando sumar fuera de casa. Sepúlveda, la gran sorpresa Ángel Sepúlveda es la gran sorpresa en el XI titular de Chivas para enfrentar a Pumas, luego de que Gabriel Milito decidiera darle la confianza desde el arranque en un partido clave por la Jornada 8 del Apertura 2026. El delantero aparece acompañado por Ricardo Marín y Roberto Alvarado en el frente de ataque, por lo que el Guadalajara apuesta por mayor presencia en el área ante un duelo en el que una victoria puede llevar al Rebaño hasta el liderato del campeonato. Pumas, con detalle tricolor Pumas ya tiene definido el uniforme con el que enfrentará a Chivas en el Estadio Akron, y para este compromiso contará con un detalle especial relacionado con las fiestas patrias. El dorsal de la camiseta universitaria luce un marco con los colores verde, blanco y rojo, en alusión a la conmemoración del Grito de Independencia de México, que se celebrará este 15 de septiembre. Así, el conjunto auriazul llevará un elemento tricolor en su indumentaria para el duelo de la Jornada 8 del Apertura 2026. El vestidor está listo 🇲🇽 @calientesports 🔥#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/3jSEEh91dE — PUMAS (@PumasMX) September 13, 2026 Alineaciones Chivas vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026 Los entrenadores Gabriel Milito y Esteban Solari definirán sus equipos titulares antes del silbatazo inicial en el Estadio Akron. Chivas Alineación confirmada:

Raúl Rangel; Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre; Hugo Camberos, Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda, Roberto Alvarado y Ricardo Marín. Pumas Alineación confirmada:

Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Victor Arteaga; Pablo Bennevendo, Pedro Vite, Alan Medina; Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho Vieira. Santiago Sandoval destaca el apoyo de la afición de Chivas Santiago Sandoval destacó el respaldo que recibe Chivas en cada ciudad donde se presenta, algo que considera un factor importante desde la previa de los partidos. Antes de enfrentar a Pumas, el futbolista rojiblanco señaló que la presencia de aficionados del Rebaño comienza a sentirse incluso desde un día antes: “Me sorprende cómo en todos lados donde Chivas se para, en cualquier ciudad, siempre hay más rojiblancos. Es un día antes, pero desde ese día tú les vas ganando”. El jugador añadió que ese acompañamiento representa una motivación para el plantel de cara a la segunda parte del Apertura 2026. Concentración absoluta Los jugadores de Chivas y Pumas ya se encuentran en el Estadio Akron, luego de arribar al inmueble de la Zona Metropolitana de Guadalajara con rostros de concentración de cara a uno de los encuentros que cierran la Jornada 8 del Apertura 2026. El compromiso tiene un ingrediente especial para el conjunto rojiblanco, ya que una victoria le permitiría llegar a 17 puntos y colocarse como líder del campeonato mexicano, por encima de Toluca y América. Pumas, por su parte, buscará aprovechar el impulso que le dejó su triunfo ante León para seguir escalando posiciones. Los planteles ya preparan los últimos detalles antes de salir al terreno de juego para realizar el calentamiento. Roberto Alvarado durante el partido correspondiente a la jornada 8 | Foto: Imago7 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026? Por el momento de ambos equipos y la condición de local, Chivas aparece como favorito para quedarse con la victoria ante Pumas. Guadalajara llega con una mejor posición en la tabla, una racha positiva y el respaldo de su afición en el Estadio Akron. Además, el equipo dirigido por Gabriel Milito viene de una actuación ofensiva importante tras marcar tres goles frente al Atlético de San Luis. Pumas llega con mayor confianza después de derrotar a León, pero tendrá el reto de mantener ese nivel ante uno de los equipos mejor ubicados del campeonato. El partido promete ser un duelo cerrado entre dos clubes históricos que buscan objetivos diferentes: Chivas quiere pelear por el liderato del Apertura 2026 y Pumas busca escalar posiciones en la clasificación. Antecedentes Chivas vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El duelo entre Guadalajara y Universidad Nacional es uno de los enfrentamientos con mayor historia dentro del fútbol mexicano. En los últimos años, Chivas ha logrado imponer condiciones cuando recibe a Pumas en el Estadio Akron.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos registran los siguientes resultados:

Chivas 2-2 Pumas | Clausura 2026

Pumas 1-2 Chivas | Apertura 2025

Pumas 0-1 Chivas | Clausura 2025

Chivas 0-0 Pumas | Apertura 2024

Chivas 3-1 Pumas | Clausura 2024

El conjunto universitario solamente ha conseguido dos triunfos en sus últimas décadas como visitante frente al Guadalajara, por lo que el Estadio Akron representa uno de los escenarios donde buscará cambiar esa tendencia.

Para Chivas, el partido representa una oportunidad para mantenerse entre los primeros lugares del torneo; mientras que Pumas necesita sumar para evitar alejarse de la zona de clasificación. ¿A qué hora juega Chivas vs Pumas y dónde ver hoy 13 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026? El partido entre Chivas y Pumas se disputa este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Akron. El encuentro arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. La transmisión para territorio mexicano estará disponible a través de Prime Video, mientras que en Claro Sports podrás seguir todos los detalles del encuentro con el minuto a minuto, resultado, goles y las mejores acciones del partido. Partido: Chivas vs Pumas

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Hora: 19:07 horas (CDMX)

Estadio: Akron

Jornada: 8 del Apertura 2026

Transmisión: Prime Video Guadalajara buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que lo acerquen al liderato general, mientras que Pumas intentará confirmar la mejoría mostrada ante León y conseguir un triunfo importante fuera de casa.

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