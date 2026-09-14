Jornada 9 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

El Clásico Nacional encabeza una fecha que también tendrá el Monterrey vs Cruz Azul y duelos directos por puestos de clasificación

El Clásico Nacional se lleva los reflectores de la jornada | Imago7

La Liga MX continuará con el Apertura 2026 y la jornada 9 se disputará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, con nueve partidos distribuidos en tres días. La cartelera tendrá como principal atractivo el Clásico Nacional entre América y Chivas, además del Monterrey vs Cruz Azul y otros cruces que pueden modificar las posiciones rumbo a la segunda mitad de la fase regular.

Guadalajara llegará provisionalmente a la fecha en el primer lugar con 17 puntos después de vencer 3-0 a Pumas, mientras Toluca y América aparecen con 16 y Cruz Azul alcanzó 15 después de imponerse 4-3 a las Águilas en el Clásico Joven. Sin embargo, la clasificación todavía puede cambiar antes de iniciar la fecha nueve debido a León vs Atlético de San Luis y Puebla vs Toluca, encuentros pendientes programados antes del viernes 18.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 9 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

La jornada 9 comenzará el viernes 18 de septiembre con Puebla vs Atlante y FC Juárez vs Tigres, mientras el sábado concentrará cuatro encuentros. Ese día se disputarán Atlas vs Pumas, Atlético de San Luis vs Necaxa, Monterrey vs Cruz Azul y el América vs Chivas, programado para las 21:00 horas en el Estadio Azteca.

El domingo 20 cerrará la fecha con tres partidos: Pachuca recibirá a Tijuana, Toluca enfrentará a Santos Laguna y Querétaro jugará frente a León. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las señales se presentan con base en los derechos vigentes de los clubes locales y las guías disponibles, por lo que pueden existir ajustes de programación antes de cada encuentro.

Viernes 18 de septiembre Puebla vs Atlante | 19:00 horas | Azteca 7 Juárez vs Tigres | 21:00 horas | Azteca 7 / FOX One

Sábado 19 de septiembre Atlas vs Pumas | 17:00 horas | TUDN / ViX Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas | ESPN / Disney+ / ViX Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas | TUDN / ViX América vs Chivas | 21:00 horas | TUDN / ViX

Domingo 20 de septiembre Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas | FOX / FOX One Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas | TUDN / ViX Querétaro vs León | 20:00 horas | FOX / FOX One



Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 9 de la Liga MX

Puebla aparece con ventaja inicial frente al Atlante debido a su posición en la tabla y a que jugará en el Estadio Cuauhtémoc. La Franja llegó a 13 puntos tras derrotar a Necaxa y todavía tiene pendiente su encuentro contra Toluca, mientras los Potros registran siete unidades. En el otro duelo del viernes, Tigres parte por delante de FC Juárez, que continúa en el fondo de la clasificación sin puntos tras caer 2-1 contra Santos.

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Atlas vs Pumas presenta un panorama más cerrado. Los rojinegros tienen 13 unidades, mientras los universitarios se mantienen con 11 después de su derrota 3-0 frente a Chivas. El factor del Estadio Jalisco inclina ligeramente el pronóstico hacia Atlas, aunque ambos llegarán con la necesidad de responder después de perder durante la jornada ocho. El antecedente reciente también muestra equilibrio: sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX dejaron una victoria para cada equipo y tres empates.

Atlético de San Luis vs Necaxa dependerá parcialmente de lo que ocurra en los compromisos anteriores a la jornada nueve. Necaxa cuenta con ocho puntos, mientras San Luis tiene seis antes de jugar su partido pendiente frente a León, por lo que el duelo aparece entre los más abiertos de la fecha. La localía puede favorecer al conjunto potosino, pero los Rayos tendrán la oportunidad de superar a un rival directo de la parte baja.

Cruz Azul llegará al Gigante de Acero después de derrotar 4-3 al América y alcanzar 15 puntos, resultado que lo colocó entre los primeros lugares. Monterrey, por su parte, igualó 0-0 ante Tigres y llegó a 10 unidades. La Máquina aparece con una ligera ventaja por su posición y rendimiento reciente, pero Rayados contará con la localía en un partido que puede acercarlo nuevamente a la zona de clasificación directa.

El América vs Chivas será el encuentro con menor margen para establecer un favorito. Guadalajara llegará provisionalmente como líder con 17 puntos, mientras las Águilas suman 16 después de perder el invicto contra Cruz Azul. América tendrá el factor de jugar en casa, pero el Rebaño llegará al Clásico Nacional después de derrotar 3-0 a Pumas. Por números, momento y posición en la tabla, el duelo parte prácticamente equilibrado.

Pachuca y Tijuana también protagonizarán un enfrentamiento entre equipos cercanos en la clasificación. Xolos suma 13 puntos y los Tuzos 11, aunque Pachuca llegará fortalecido después de vencer 3-0 al Atlante y tendrá el Estadio Hidalgo a su favor. El antecedente de los últimos cinco cruces favorece ligeramente a Tijuana, con tres triunfos contra dos de Pachuca.

Toluca aparece como uno de los favoritos más claros de toda la jornada frente a Santos Laguna. Los Diablos tienen 16 puntos y vienen de golear 5-2 al Atlas, mientras Santos apenas consiguió ante Juárez su primera victoria del Apertura 2026. Además, Toluca ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos.

La fecha terminará con Querétaro vs León. Gallos llega con 13 puntos después de vencer como visitante a Tijuana, mientras León registra 10 antes de afrontar su partido pendiente contra Atlético de San Luis. Por posición, momento y localía, Querétaro parte con una ligera ventaja, aunque el resultado previo de la Fiera puede modificar el escenario antes del domingo 20.

Tabla de posiciones Liga MX: así llegan a la jornada 9 del Apertura 2026

Chivas ocupa provisionalmente el primer lugar con 17 puntos, después de su victoria frente a Pumas. Toluca y América aparecen inmediatamente detrás con 16 unidades, mientras Cruz Azul llegó a 15 gracias a su victoria en el Clásico Joven.

La clasificación todavía debe considerarse provisional. León y Atlético de San Luis tienen pendiente su partido de la jornada ocho para el lunes 14 de septiembre, mientras Puebla y Toluca deben disputar un compromiso pendiente de la jornada siete el martes 15. Esos resultados podrían modificar varias posiciones antes de que Puebla y Atlante inauguren la jornada nueve el viernes.

Así marcha la tabla al cierre de la actividad del domingo 13 de septiembre:

Chivas | 17 puntos Toluca | 16 puntos América | 16 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 13 puntos Tijuana | 13 puntos Puebla | 13 puntos Atlas | 13 puntos Pachuca | 11 puntos Pumas | 11 puntos Monterrey | 10 puntos León | 10 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Atlante | 7 puntos Atlético de San Luis | 6 puntos Santos Laguna | 4 puntos FC Juárez | 0 puntos

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