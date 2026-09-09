Olmecas pegan primero en la Serie del Rey: Tabasco aplasta a Toros en Tijuana

La novena tabasqueña aprovechó los errores de Tijuana y sentenció el partido con tres carreras en la novena entrada para tomar ventaja en la final

Tabasco pega primero en la Serie del Rey | @OlmecasTabasco

Los Olmecas de Tabasco comenzaron con el pie derecho la Serie del Rey 2026. La novena tabasqueña aprovechó los errores de los Toros de Tijuana, respondió con batazos oportunos y terminó imponiéndose 7-1 en el primer encuentro de la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol.

Tijuana comenzó la noche como local y con la responsabilidad de defender su condición de mejor equipo del rol regular de la Zona Norte. Sin embargo, el cuadro fronterizo no encontró la respuesta ofensiva necesaria y terminó cediendo terreno ante unos Olmecas que encontraron la forma de construir su ventaja poco a poco.

El marcador permaneció intacto durante las primeras dos entradas, con ambas ofensivas buscando descifrar el pitcheo rival. Fue hasta la tercera entrada cuando Tabasco encontró el camino para mover la pizarra y lo hizo después de una jugada defensiva que terminó por favorecer a los visitantes.

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Jasson Atondo conectó un rodado hacia el campocorto Jonathan Guzmán, quien intentó completar la jugada, pero su lanzamiento terminó en error. La acción permitió que Calvin Estrada y José Godoy anotaran las primeras carreras de la noche, mientras Atondo llegó hasta la segunda base.

El daño no terminó ahí. Tabasco volvió a aprovechar la tercera entrada para aumentar la diferencia y Óscar González apareció con un sencillo hacia el jardín izquierdo. El batazo permitió que Jasson Atondo y Marco Hernández cruzaran el plato, mientras Seth Beer avanzó hasta la segunda almohadilla.

Con cuatro carreras en la pizarra, los Olmecas tomaron el control del encuentro y obligaron a los Toros a remar contra corriente durante buena parte de la noche. Tijuana intentó encontrar una reacción, pero el pitcheo visitante logró contener los ataques de la novena local.

Los Toros finalmente consiguieron descontar en la séptima entrada. Tijuana llenó las bases con un solo out y tuvo una oportunidad para meterse de nuevo en el partido, pero solo consiguió una carrera. Tomás Telis conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo y Phillip Evans anotó para colocar el marcador 4-1.

La posibilidad de una remontada se apagó rápidamente. Los Olmecas llegaron a la novena entrada con una ventaja de tres carreras y volvieron a castigar a la defensiva de Tijuana, esta vez con un batazo de Calvin Estrada que se convirtió en triple y permitió que Phillip Ervin anotara la quinta carrera tabasqueña.

Con los Toros obligados a buscar tres outs más sin recibir mayor daño, José Godoy terminó de sentenciar la noche. El jugador conectó un cuadrangular por el jardín derecho y llevó consigo a Angelo Castellano, para poner el 7-1 en la pizarra.

El jonrón representó el tercer cuadrangular de Godoy durante estos playoffs y terminó de inclinar una noche que había comenzado con un duelo cerrado. Tabasco produjo siete carreras y Tijuana solamente pudo responder con una, una diferencia que reflejó el dominio visitante durante los momentos determinantes.

Los últimos tres outs confirmaron la victoria de los Olmecas. Tabasco consiguió así llevarse el primer juego de la Serie del Rey en territorio tijuanense y tomó una ventaja de 1-0 en la pelea por el campeonato.

Ahora los Toros tendrán que reaccionar en el segundo encuentro para evitar que la serie viaje a Villahermosa con una desventaja de dos partidos. Los Olmecas, por su parte, buscarán repetir la fórmula y aprovechar nuevamente su ofensiva para colocarse a solo dos triunfos de levantar el trofeo de la Liga Mexicana de Beisbol.

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