David Trezeguet señala la “comodidad” del fútbol mexicano como barrera para llegar a Europa

El exdelantero francés considera que las condiciones económicas y deportivas de México pueden reducir la necesidad de los jugadores de buscar nuevos retos en Europa

Trezeguet habla sobre la calidad del futbolista mexicano | @PumasMX

David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, puso sobre la mesa una discusión que ha acompañado al fútbol mexicano durante los últimos años: la dificultad para exportar jugadores hacia Europa. El exdelantero considera que las condiciones que ofrece la Liga MX, tanto en lo deportivo como en lo económico, pueden provocar que algunos futbolistas no tengan la misma necesidad de buscar nuevos retos fuera del país. Para Trezeguet, esa falta de urgencia termina alejando a algunos jugadores de la posibilidad de competir en el fútbol europeo.

Trezeguet cuestiona la “comodidad” del futbolista mexicano

“El jugador mexicano encuentra en México una cierta comodidad, que va en lo deportivo y en lo económico”, explicó Trezeguet al hablar sobre las diferencias entre México y Sudamérica. El francés considera que en países como Argentina, Brasil y Uruguay existe una dinámica distinta, pues después de consolidarse en el primer equipo, muchos jugadores tienen como siguiente objetivo emigrar a Europa.

El exfutbolista puso como ejemplo a Rafael Márquez, con quien compartió vestidor, y destacó la decisión que tomó el mexicano al dejar su entorno para buscar nuevos desafíos. “Ha tenido esa ambición de dejar ese núcleo familiar por ir a encontrar la dificultad, demostrar sus cualidades y ser uno de los jugadores más importantes, no solo a nivel mexicano, sino a nivel mundial”, señaló.

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Para Trezeguet, esa búsqueda representa lo que en Sudamérica se conoce como “hambre”. Una combinación de ambición, sacrificio y necesidad de demostrar las propias capacidades que, desde su perspectiva, explica por qué los clubes europeos suelen recurrir con frecuencia al mercado sudamericano.

La reflexión toma relevancia después del último mercado de verano, en el que solamente dos futbolistas mexicanos dieron el salto hacia Europa pese a la participación del Tri en el Mundial 2026. Para el francés, el talento existe, pero también es necesario que los jugadores tengan la intención de buscar escenarios diferentes.

El ascenso y descenso también influyen, según Trezeguet

Trezeguet también consideró que el formato actual del fútbol mexicano puede influir en esa mentalidad. El campeón mundial señaló que la ausencia del ascenso y descenso genera un escenario diferente al que existe en varias ligas sudamericanas.

“Te diría que también este formato de no descenso hace que encuentres una cierta comodidad”, comentó. Desde su perspectiva, la competencia por mantenerse en una categoría puede generar una presión adicional que ayuda a formar jugadores con mayor necesidad de competir y demostrar.

El exdelantero también se refirió a la Selección Argentina después del retiro de Lionel Messi y destacó la importancia de mantener una mentalidad competitiva. En el caso de Francia, consideró que Zinedine Zidane sería una opción adecuada para dirigir al combinado nacional debido a su filosofía de buscar constantemente el triunfo.

“El saber que terminar segundo no sirve”, expresó Trezeguet al describir parte de la mentalidad que, desde su perspectiva, Zidane podría transmitir a una selección francesa acostumbrada a competir por títulos.

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