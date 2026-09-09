Partidos de hoy 9 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este miércoles

Este día habrá actividad en Champions League, Liga portuguesa, Saudi Pro League, MLS y el Mundial Femenino sub 20, con transmisiones por distintas plataformas, incluido Claro Sports

El PSG entra en acción en la Champions League

El fútbol internacional tendrá actividad este miércoles 9 de septiembre con partidos en Europa, Asia, Norteamérica y el Mundial Femenino sub 20. La Champions League concentrará parte de la agenda con seis encuentros de la fase de liga, mientras que la Liga portuguesa, Saudi Pro League y MLS también tendrán actividad. Además, cuatro selecciones continuarán su camino en cada uno de los dos horarios programados para la Copa del Mundo femenil de la categoría.

La Champions League comenzará a temprana hora, con el Barcelona recibiendo al Feyenoord, mientras que Stuttgart enfrentará al Viking FK, en encuentros que forman parte de la fecha 1 de la primera fase.

Más tarde llegará el segundo bloque de la Champions con cuatro cotejos. Liverpool recibirá al Atlético de Madrid, mientras que Napoli se medirá al Arsenal. PSG enfrentará al Slovan Bratislava y Sporting CP jugará ante Galatasaray.

La Liga portuguesa también formará parte de la programación del miércoles con el Moreirense vs Benfica. El encuentro comenzará a las 13:45 horas y podrá seguirse en México a través de Claro Sports, clarosports.com y el canal de YouTube de Claro Sports, una alternativa para acompañar la actividad del fútbol de Portugal después de los primeros partidos de Champions del día.

Desde Arabia Saudita, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo tendrá actividad ante Abha Club a partir de las 12:00 horas. La jornada permitirá seguir al conjunto de Riad dentro de su calendario local antes de que la actividad europea entre en su bloque de encuentros de las 13:00 horas.

La MLS contará con una cartelera de 14 partidos en la jornada vespertina. Entre ellos aparece Chicago Fire vs Inter Miami a las 18:30 horas, además de Los Angeles FC vs New York Red Bulls, Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy y San Diego FC vs San Jose Earthquakes, programados para las 20:30 horas.

Por último pero no menos importante, el Mundial Femenino sub 20 abrirá la actividad desde las 07:00 horas con Ghana vs Corea del Sur e Italia vs Nueva Zelanda. Más tarde, a las 10:00, Francia se enfrentará a Ecuador, mientras que Japón jugará contra Estados Unidos, en uno de los encuentros más atractivos del día.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 9 de septiembre

Champions League 10:45 | Barcelona vs Feyenoord | FOX One y FOX+ 10:45 | Stuttgart vs Viking FK | HBO Max, TNT y TNT Sports 13:00 | PSG vs Slovan Bratislava | FOX One y FOX 13:00 | Napoli vs Arsenal | HBO Max y TNT 13:00 | Liverpool vs Atlético de Madrid | FOX One y FOX+ 13:00 | Sporting CP vs Galatasaray | HBO Max, TNT y TNT Sports

Copa Centroamericana de Concacaf 19:06 | Saprissa vs Cartaginés | FOX One y FOX+ 21:06 | Motagua vs Alianza FC | FOX One y FOX+

Copa Libertadores 16:00 | Palmeiras vs LDU Quito | Disney+ Premium y ESPN 3 18:30 | Estudiantes de La Plata vs Corinthians | Disney+ Premium y ESPN 3

Copa Sudamericana 16:00 | Santos vs Atlético Mineiro | Disney+ Premium

EFL Carabao Cup 13:00 | Chelsea vs Leeds United | ESPN y Disney+ Premium

Mundial Femenino sub 20 07:00 | Ghana vs Corea del Sur | ViX Premium 07:00 | Italia vs Nueva Zelanda | ViX Premium 10:00 | Francia vs Ecuador | ViX Premium 10:00 | Japón vs Estados Unidos | ViX Premium y TUDN

Liga portuguesa 13:45 | Moreirense vs Benfica | Claro Sports, clarosports.com y YouTube de Claro Sports

MLS 17:30 | CF Montréal vs Charlotte FC | Apple TV 17:30 | DC United vs Columbus Crew | Apple TV 17:30 | Philadelphia Union vs FC Cincinnati | Apple TV 17:30 | Toronto FC vs Nashville SC | Apple TV 17:30 | Atlanta United vs Orlando City | Apple TV 18:00 | New York City FC vs New England Revolution | Apple TV 18:30 | Chicago Fire vs Inter Miami CF | Apple TV 18:30 | Houston Dynamo vs Real Salt Lake | Apple TV 18:30 | Minnesota United vs FC Dallas | Apple TV 18:30 | Austin FC vs Colorado Rapids | Apple TV 20:30 | Portland Timbers vs St. Louis City SC | Apple TV 20:30 | Vancouver Whitecaps vs LA Galaxy | Apple TV 20:30 | Los Angeles FC vs New York Red Bulls | Apple TV 20:30 | San Diego FC vs San Jose Earthquakes | Apple TV

Saudi Pro League 12:00 | Al Nassr vs Abha Club | FOX One y Tubi



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