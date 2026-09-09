Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana, en vivo la Serie del Rey: fecha, horario y dónde ver el Juego 2 de la LMB

La batalla por la corona de la Liga Mexicana de Béisbol sigue su curso en el Mobil Park Stadium

¿Cuándo juegan la Serie del Rey LMB 2026 Olmecas vs Toros? | Claro Sports

El Juego 2 de la Serie del Rey se disputará este miércoles 9 de septiembre en el Toros Mobil Park, donde los Olmecas de Tabasco buscarán dar la sorpresa y ampliar su ventaja ante los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol.

La novena de Tabasco sorprendió al tomar la ventaja en la serie tras imponerse 7-1 a los Toros. En la tercera entrada, un sencillo de Jasson Atondo y otro de Óscar González, en la parte alta, permitieron que los Olmecas se colocaran 4-0 en el marcador.

Tijuana intentó responder en la séptima entrada, en la parte baja, con un elevado de sacrificio de Tomás Telis. Sin embargo, en la novena entrada, en la parte alta, José Godoy y Calvin Estrada volvieron a producir carreras para sentenciar el encuentro y darle a Tabasco la ventaja en la Serie del Rey.

MÁS INFORMACIÓN: Así se juega la Serie del Rey 2026

Olmecas vs Toros: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo el Juego 2, de la Serie del Rey?

La Serie del Rey entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana llega este miércoles 9 de septiembre al Juego 2, que dará inicio en punto de las 20:35 horas, tiempo del centro de México. El juego podrá seguirse por la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿Dónde ver la Serie del Rey en vivo? Calendario completo de juegos

El Juego 2 de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, así como toda la pelea por el título se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports. La Serie del Rey 2026 inició el martes 8 de septiembre. Si las condiciones climáticas lo permiten, en caso de irse hasta un Juego 7, Tabasco y Tijuana terminarían la serie ocho días después, el miércoles 15 de septiembre. Estos son los días, horarios y sedes de los partidos entre Olmecas y Toros:

Juego 1 | Martes 8 de septiembre | Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana | Toros Mobil Park

| Toros Mobil Park Juego 2 | Miércoles 9 de septiembre | Olmecas de Tabasco en Toros de Tijuana | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | Juego 3 | Viernes 11 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 19:30 horas CDMX (18:30 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Centenario 27 de Febrero | 19:30 horas CDMX (18:30 Tijuana) | Juego 4 | Sábado 12 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco | Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| Centenario 27 de Febrero | 19:00 horas CDMX (18:00 Tijuana) | Juego 5 | Domingo 13 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Centenario 27 de Febrero | 18:00 horas (17:00 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 6 | Martes 15 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

Juego 7 | Miércoles 16 de septiembre | Toros de Tijuana en Olmecas de Tabasco (de ser necesario) | Toros Mobil Park | 20:35 horas CDMX (19:35 Tijuana) | EN VIVO POR CLARO SPORTS

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