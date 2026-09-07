MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién es el eliminado de hoy, 7 de septiembre?

Este lunes habrá una nueva jornada de eliminación, donde seis participantes están en riesgo de dejar la competencia.

¿Quién es el eliminado de Masterchef? | Canal RCN.

Llegó la hora de la verdad. Este lunes, 7 de septiembre, hay una nueva prueba de eliminación en la octava temporada de MasterChef Celebrity. Se conocerá el octavo relegado, que dejará su delantal y se despedirá ante el sueño de llevarse el ansiado título.

Dicho reto marcará el cierre de un nuevo ciclo. Después de la salida de Milena López, vuelve a conocerse un nombre de salida. Todo quedará marcado en aras de demostrar las habilidades y todo el talento para seguir en el espacio televisivo. Un solo error podría ser determinante en la determinación de los jurados.

¿Quién es el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, hoy?

Por lo pronto, hay seis apercibidos para el reto de eliminación, que deberán dejar todo de sí mientras que los salvados verán todo el desafío desde el balcón. Ellos son los personajes en riesgo:

Emiro Navarro

Luciano D’Alessandro

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Pau Tips

Jimmy Vásquez

MasterChef Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Varios famosos han tenido que despedirse desde el inicio del reality. El primero de ellos fue Hugo Gómez en la primera semana, mientras que Milena López, reconocida presentadora, fue la última que había dejado la competencia previo al nuevo reto:

Hugo Gómez

Angélica Blandón

Diana Mina

Lina Tejeiro

Luisa Vergara ‘Lui’

Iván Marín

Milena López

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¿Dónde ver en vivo y a qué hora la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026? TV y streaming

Usted podrá ver MasterChef Celebrity Colombia en vivo a las 9:00 p.m. por la señal de televisión abierta del Canal RCN entre semana, o los domingos a partir de las 8:00 p.m. Si prefiere la opción online, tiene la opción seguir cada capítulo desde su celular con la app del Canal RCN o entrar directamente a su plataforma digital para disfrutar del programa por internet.

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