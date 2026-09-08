WWE México Live Tour 2026: boletos, horarios y cartelera de las luchas en la Arena Guadalajara

La visita de la WWE en México comienza en la Perla Tapatía, con el arribo de estrellas como CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, Randy Orton, Charlotte Flair, Kevin Owens, Rey Fénix, Finn Balor y Sami Zayn

La primera escala de la WWE será en tierras tapatías | @SuperboletosMx

La WWE aterrizará en Guadalajara este miércoles 9 de septiembre como parte del WWE México Live Tour 2026. La función se realizará en la Arena Guadalajara, ubicada sobre Periférico Norte, y la misma será parte de una serie de presentaciones, que la máxima empresa de entretenimiento deportivo a nivel mundial tendrá en nuestro país esta semana.

La función está programada para comenzar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán asistir a una noche que tendrá entre sus participantes a CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, Randy Orton, Charlotte Flair, Kevin Owens, Rey Fénix, Finn Balor y Sami Zayn, entre otros nombres anunciados.

¿A qué hora empieza el WWE México Live Tour 2026 en Guadalajara y qué estrellas estarán presentes?

El evento comenzará a las 20:00 horas del miércoles 9 de septiembre. La cartelera contempla a integrantes de diferentes historias y combates de WWE, aunque los enfrentamientos específicos pueden definirse conforme se acerque la función.

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Entre los nombres anunciados para Guadalajara se encuentran CM Punk, Cody Rhodes, Gunther, Randy Orton, Charlotte Flair, Kevin Owens, Finn Balor y Sami Zayn. La presencia de Rey Fénix también representa uno de los puntos de interés para el público mexicano. El integrante de los ‘Lucha Brothers’ viene de enfrentar a su hermano ‘Penta’ en un combate por ser el retador número 1 al Campeonato Mundial Pesado de la empresa, además de lograr defender en diversas ocasiones el Campeonato Crucero de la AAA.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver la WWE en Guadalajara?

La venta de entradas permanece disponible a través de Superboletos, con diferentes localidades y opciones de pago a meses sin intereses, dependiendo del sector seleccionado. Los precios van desde los 753 pesos hasta los 25,120 pesos.

Las localidades y precios publicados son:

VIP 1 WWE Ultimate: $25,120

VIP 2 360 WWE Superstar: $20,850

VIP 3 WWE Rampwalk: $15,360

VIP 4 WWE Superfan: $14,140

Cancha Platino / VIP 5 Premium: $8,650

Ring Side: $4,990

Retráctil Platino: $3,765

Retráctil Oro / Zonas patrocinadores / Súper Palcos: $2,824

Retráctil / Sabritas: $2,510

Barrera / Megacable / Elektra: $1,883

Zona Morado: $1,506

Preferente: $879

Balcón: $753

Por la cercanía del evento, es posible que algunas localidades ya se encuentren agotadas, por lo que es recomendable que se revise lo más pronto posible la disponibilidad.

¿Qué otras sedes tendrá el WWE México Live Tour 2026?

La presentación de WWE en Guadalajara será parte de una gira que también tendrá funciones en Monterrey y Ciudad de México. La primera parada en territorio mexicano será Guadalajara el 9 de septiembre, seguida por Monterrey el 10.

Posteriormente, WWE llegará a la Arena Ciudad de México para presentar SmackDown el viernes 11 de septiembre y RAW el lunes 14. La empresa regresará a la capital después de 15 años y ya anunció parte de los luchadores que estarán presentes en ambas funciones.

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Para la ‘Marca Azul’ están contemplados CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, Trick Williams y Charlotte Flair, mientras que la ‘Marca Roja’ tendrá a Roman Reigns, Liv Morgan, Chad Gable, Seth Rollins, Oba Femi y Penta. De hecho, la visita de la WWE en nuestro país concluirá con la pelea por el Campeonato Mundial Pesado entre el ‘Original Tribal Chief’ y el ‘Cero Miedo’.

The match is SET! 🍿



The OTC @WWERomanReigns will defend the World Heavyweight Championship against @PENTAELZEROM in Mexico City! pic.twitter.com/8CkfVarn0T — WWE (@WWE) September 1, 2026

De esta manera, WWE prepara una semana con funciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, mientras los aficionados esperan la definición de los combates que completarán cada una de las carteleras.

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