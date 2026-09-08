Rybakina elimina a Osaka en el US Open 2026 y queda a un triunfo de ser la número uno mundial

La kazaja venció 6-1 y 6-4 a la japonesa, alcanzó por primera vez los cuartos de final en Nueva York y ahora enfrentará a Qinwen Zheng por un lugar en semifinales

Rybakina arrasa a Osaka y firma su mejor US Open. Reuters

Elena Rybakina dio otro paso en el US Open 2026 al derrotar 6-1 y 6-4 a Naomi Osaka en los octavos de final. La kazaja necesitó poco más de una hora para superar a la dos veces campeona en Nueva York y clasificarse por primera vez a los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada.

La número dos del ranking WTA llegó al encuentro sin haber perdido un set en sus primeros tres partidos y mantuvo esa tendencia frente a Osaka. Desde el inicio impuso condiciones con el servicio y la profundidad de sus golpes, mientras que la japonesa tuvo dificultades para encontrar oportunidades desde la devolución.

Rybakina tomó el control del primer parcial gracias a la solidez de su saque. La kazaja rompió el servicio de Osaka en el cuarto juego y volvió a hacerlo en el sexto para construir una diferencia que terminó por reflejarse en el 6-1. La japonesa no contó con oportunidades de quiebre durante ese set.

Otra de las claves estuvo en la capacidad de Rybakina para acelerar los intercambios. Terminó el encuentro con 29 tiros ganadores, siete aces y 17 errores no forzados, números que le permitieron controlar los puntos e impedir que Osaka modificara el desarrollo del partido.

Osaka intentó reaccionar en el segundo set

La segunda manga presentó un escenario diferente. Osaka consiguió mantener sus primeros turnos de servicio y evitó que Rybakina estableciera una ventaja similar a la del primer parcial.

El equilibrio se rompió en el séptimo juego. Rybakina consiguió el quiebre que necesitaba para ponerse por delante y posteriormente protegió su servicio hasta cerrar el partido por 6-4. La kazaja colocó el 63 por ciento de sus primeros servicios y ganó el 71 por ciento de los puntos disputados con su saque.

El resultado también marcó una diferencia respecto al único enfrentamiento previo entre ambas. Menos de un mes antes, en Toronto, Rybakina necesitó remontar para imponerse 4-6, 7-6 (5) y 6-4 en un partido que superó las dos horas y media. En Nueva York resolvió el compromiso en sets consecutivos.

“Honestamente, no me lo esperaba. Jugué realmente bien hoy”, reconoció Rybakina después del encuentro, al explicar que tuvo buenas sensaciones con la pelota y mantuvo la concentración ante una rival con capacidad para jugar de manera ofensiva.

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Para Osaka, la eliminación puso fin a una participación en la que alcanzó la cuarta ronda después de disputar dos partidos a tres sets. La japonesa también había reconocido que arrastraba molestias en el tendón de Aquiles desde la temporada sobre césped, aunque logró sobreponerse para instalarse entre las últimas 16 jugadoras.

Rybakina enfrentará a Qinwen Zheng en cuartos de final

La victoria representa un nuevo registro para Rybakina. Hasta esta edición, los octavos de final habían sido su mejor resultado en el US Open. Con su clasificación, la kazaja consiguió alcanzar al menos los cuartos de final en los cuatro torneos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

Su siguiente rival será Qinwen Zheng, quien consiguió uno de los resultados de la jornada al eliminar a Iga Swiatek. La china remontó una desventaja de 0-5 durante el primer set y terminó imponiéndose 7-5 y 6-3 para continuar su camino en Nueva York.

El duelo también tendrá implicaciones importantes para Rybakina dentro del ranking, aunque su objetivo inmediato será conseguir un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

La kazaja ya conquistó el Australian Open durante esta temporada y mantiene abierta la posibilidad de competir por su segundo Grand Slam de 2026. Antes de Nueva York había encontrado mayores dificultades en este torneo que en el resto de las grandes citas, pero sus cuatro victorias sin perder un set cambiaron ese panorama.

Definidos los cuartos de final del US Open 2026

Con ello, los octavos de final del cuadro femenino concluyeron este lunes y los duelos para los cuartos de final del US Open 2026 quedaron oficialmente definidos.

Resultados del lunes 7 de septiembre:

Qinwen Zheng derrotó a Iga Świątek (7-5, 6-3)

derrotó a Iga Świątek (7-5, 6-3) Coco Gauff venció a Iva Jovic (6-1, 6-4)

venció a Iva Jovic (6-1, 6-4) Elena Rybakina superó a Naomi Osaka (6-1, 6-4)

superó a Naomi Osaka (6-1, 6-4) Mirra Andréyeva le ganó a Anastasia Potápova (5-7, 6-4, 6-3)

Así quedaron los Cuartos de Final:

Aryna Sabalenka vs. Linda Nosková

Jessica Pegula vs. Emma Navarro

Mirra Andréyeva vs. Coco Gauff

Qinwen Zheng vs. Elena Rybakin

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