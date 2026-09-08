Jugando Claro, en vivo | Lunes 7 septiembre 2026

América mueve sus piezas en el mercado mientras Toluca y Mohamed vuelven a ocupar el centro del debate tras conquistar la Leagues Cup

Jugando Claro tendrá una nueva emisión enfocada en los temas que marcan la actualidad del fútbol mexicano, con el América y Toluca como protagonistas de la conversación. La mesa de especialistas de Claro Sports analizará los movimientos recientes de las Águilas, el impacto que pueden tener dentro del proyecto deportivo y las conclusiones que dejó la Leagues Cup 2026.

Uno de los puntos centrales será el mercado de fichajes del América y la manera en que sus últimas incorporaciones pueden modificar la competencia interna, el funcionamiento colectivo y las opciones del cuerpo técnico para afrontar el Apertura 2026. El debate pondrá bajo la lupa las necesidades que buscó cubrir la directiva y lo que puede aportar cada movimiento a una plantilla que mantiene la obligación de competir por los primeros lugares.

La conversación también permitirá evaluar si las incorporaciones responden a las exigencias actuales del conjunto azulcrema. Después de finalizar la Leagues Cup sin el resultado esperado, el equipo vuelve su atención hacia la Liga MX, donde los refuerzos tendrán la oportunidad de demostrar su impacto conforme avance el calendario.

Además, Jugando Claro revisará el panorama que enfrenta América después de su participación internacional, con una plantilla que atraviesa ajustes y que deberá responder en una etapa del campeonato marcada por partidos de peso dentro de la agenda nacional.

La coronación del Toluca en la Leagues Cup 2026 será otro de los grandes temas de la emisión. Los Diablos Rojos vencieron 2-0 a Monterrey en la final, con anotaciones de Alexis Vega y Helinho, y agregaron otro título a la etapa de Antonio ‘Turco’ Mohamed al frente del conjunto mexiquense.

La trayectoria del ‘Turco’ será otro punto de análisis. El entrenador argentino alcanzó con la Leagues Cup su sexto título al frente de Toluca y llegó a 11 campeonatos oficiales conquistados con clubes mexicanos, cifras que abren el debate sobre su posición entre los entrenadores más ganadores que han trabajado en el país.

Además de estos temas, se repasará las noticias, resultados y acontecimientos que están marcando la jornada del fútbol nacional e internacional. Sigue en vivo Jugando Claro a través de la multiplataforma de Claro Sports, participa en la conversación y comparte tu opinión sobre los temas que están marcando la agenda del fútbol.

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