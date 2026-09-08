Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América y Tigres lideran con paso perfecto
Las Águilas siguen siendo aplastantes en lo que va del campeonato femenil en México
La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil dejó movimientos importantes en la clasificación, con América y Tigres como los dos equipos que mantienen un inicio perfecto en el campeonato. Ambos clubes han ganado sus seis partidos y suman 18 puntos, aunque las Águilas ocupan el primer lugar por diferencia de goles.
América también cuenta con la mejor producción ofensiva del torneo hasta el momento. Las azulcremas acumulan 30 goles a favor y solamente tres en contra, para una diferencia de +27. Tigres, por su parte, registra 19 anotaciones y apenas una recibida, con diferencia de +18.
Liga MX Femenil: tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento
Después de seis jornadas, América encabeza el Grupo B con 18 puntos, mientras que Tigres ocupa la primera posición del Grupo A con la misma cantidad de unidades. Monterrey es segundo del sector con 15 puntos y Toluca aparece tercero con 13.
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Grupo A
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Tigres UANL
|6
|6
|0
|0
|19
|1
|+18
|18
|2
|Monterrey
|6
|5
|0
|1
|20
|7
|+13
|15
|3
|Toluca
|6
|4
|1
|1
|11
|8
|+3
|13
|4
|FC Juárez
|5
|3
|0
|2
|5
|5
|0
|9
|5
|Cruz Azul
|6
|3
|0
|3
|8
|16
|-8
|9
|6
|León
|5
|2
|0
|3
|9
|8
|+1
|6
|7
|Santos Laguna
|6
|2
|0
|4
|6
|14
|-8
|6
|8
|Atlante
|5
|1
|0
|4
|4
|9
|-5
|3
|9
|Querétaro
|6
|1
|0
|5
|3
|16
|-13
|3
Grupo B
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América
|6
|6
|0
|0
|30
|3
|+27
|18
|2
|Guadalajara
|6
|4
|0
|2
|15
|8
|+7
|12
|3
|Atlético de San Luis
|6
|4
|0
|2
|17
|11
|+6
|12
|4
|Pumas
|6
|3
|0
|3
|13
|11
|+2
|9
|5
|Pachuca
|6
|2
|1
|3
|8
|9
|-1
|7
|6
|Tijuana
|6
|2
|0
|4
|11
|11
|0
|6
|7
|Atlas
|6
|1
|2
|3
|6
|15
|-9
|5
|8
|Puebla
|5
|1
|0
|4
|8
|23
|-15
|3
|9
|Necaxa
|6
|0
|0
|6
|3
|21
|-18
|0
América y Tigres son los únicos equipos que mantienen paso perfecto después de seis jornadas. Las Águilas tienen además la mayor cantidad de goles anotados, mientras que Tigres presenta la mejor defensa del torneo, con apenas un tanto recibido.
Apertura 2026: resultados de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil
La sexta fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación de los dos grupos. Estos fueron los marcadores:
- Atlas 0-4 Guadalajara
- Pumas 1-2 América
- Necaxa 0-2 Atlético de San Luis
- Monterrey 5-1 Toluca
- Tijuana 3-1 Pachuca
- Querétaro 0-2 Cruz Azul
- Tigres UANL 3-0 Santos Laguna
- León 5-2 Puebla
- Atlante vs FC Juárez: reprogramado
El partido entre Atlante y FC Juárez no pudo disputarse debido a las condiciones climatológicas. La Liga MX Femenil informó que el encuentro fue reprogramado para el martes 8 de septiembre en el CAR Atlante, Cancha 1, aunque el horario todavía está pendiente de confirmación.
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Entre los resultados más destacados aparece el triunfo de América sobre Pumas, que permitió a las Águilas conservar el paso perfecto. Tigres también cumplió con una nueva victoria al imponerse 3-0 a Santos Laguna.
Monterrey, por su parte, consiguió uno de los marcadores más amplios de la fecha al derrotar 5-1 a Toluca, mientras León hizo lo propio frente a Puebla con un 5-2. Cruz Azul también sumó tres puntos después de vencer 2-0 a Querétaro.
Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?
Geyse Da Silva, del América, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 después de seis jornadas. La brasileña suma 11 anotaciones en 476 minutos, con un promedio de un gol cada 43.27 minutos.
El segundo lugar pertenece a Enyierlannyis Higuera, del Atlético de San Luis, quien acumula ocho goles en 507 minutos. La venezolana registra una anotación cada 63.38 minutos.
Dos futbolistas comparten el tercer lugar con seis goles: Diana Rosario Ordóñez, de Tigres, y Stephanie Mariana Ribeiro, de Pumas. La mexicana suma 439 minutos, mientras que la estadounidense registra 444.
|Pos.
|Jugadora
|Club
|Goles
|Minutos
|Anota cada
|1
|Geyse Da Silva
|América
|11
|476
|43.27 min
|2
|Enyierlannyis Higuera
|Atlético de San Luis
|8
|507
|63.38 min
|3
|Diana Rosario Ordóñez
|Tigres
|6
|439
|73.17 min
|4
|Stephanie Mariana Ribeiro
|Pumas
|6
|444
|74.00 min
|5
|Maricarmen Reyes
|Tigres
|5
|476
|95.20 min
|6
|Alicia Cervantes
|Guadalajara
|5
|487
|97.40 min
|7
|Kader Hancar
|Tijuana
|5
|540
|108.00 min
|8
|Priscila Flor Da Silva
|América
|4
|280
|70.00 min
|9
|Lucía García
|Rayadas
|4
|352
|88.00 min
|10
|Jermaine Seoposenwe
|Rayadas
|4
|442
|110.50 min
América tiene a dos futbolistas dentro del top 10, con Geyse Da Silva como líder y Priscila Flor Da Silva en el octavo puesto. Tigres también cuenta con dos representantes entre las principales anotadoras: Diana Rosario Ordóñez y Maricarmen Reyes.