Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América y Tigres lideran con paso perfecto

Las Águilas siguen siendo aplastantes en lo que va del campeonato femenil en México

Tigres lidera junto a América en la Liga MX Femenil | Imago7

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil dejó movimientos importantes en la clasificación, con América y Tigres como los dos equipos que mantienen un inicio perfecto en el campeonato. Ambos clubes han ganado sus seis partidos y suman 18 puntos, aunque las Águilas ocupan el primer lugar por diferencia de goles.

América también cuenta con la mejor producción ofensiva del torneo hasta el momento. Las azulcremas acumulan 30 goles a favor y solamente tres en contra, para una diferencia de +27. Tigres, por su parte, registra 19 anotaciones y apenas una recibida, con diferencia de +18.

Liga MX Femenil: tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento

Después de seis jornadas, América encabeza el Grupo B con 18 puntos, mientras que Tigres ocupa la primera posición del Grupo A con la misma cantidad de unidades. Monterrey es segundo del sector con 15 puntos y Toluca aparece tercero con 13.

Grupo A

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Tigres UANL 6 6 0 0 19 1 +18 18 2 Monterrey 6 5 0 1 20 7 +13 15 3 Toluca 6 4 1 1 11 8 +3 13 4 FC Juárez 5 3 0 2 5 5 0 9 5 Cruz Azul 6 3 0 3 8 16 -8 9 6 León 5 2 0 3 9 8 +1 6 7 Santos Laguna 6 2 0 4 6 14 -8 6 8 Atlante 5 1 0 4 4 9 -5 3 9 Querétaro 6 1 0 5 3 16 -13 3

Grupo B

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 6 6 0 0 30 3 +27 18 2 Guadalajara 6 4 0 2 15 8 +7 12 3 Atlético de San Luis 6 4 0 2 17 11 +6 12 4 Pumas 6 3 0 3 13 11 +2 9 5 Pachuca 6 2 1 3 8 9 -1 7 6 Tijuana 6 2 0 4 11 11 0 6 7 Atlas 6 1 2 3 6 15 -9 5 8 Puebla 5 1 0 4 8 23 -15 3 9 Necaxa 6 0 0 6 3 21 -18 0

América y Tigres son los únicos equipos que mantienen paso perfecto después de seis jornadas. Las Águilas tienen además la mayor cantidad de goles anotados, mientras que Tigres presenta la mejor defensa del torneo, con apenas un tanto recibido.

Apertura 2026: resultados de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

La sexta fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación de los dos grupos. Estos fueron los marcadores:

Atlas 0-4 Guadalajara

Pumas 1-2 América

Necaxa 0-2 Atlético de San Luis

Monterrey 5-1 Toluca

Tijuana 3-1 Pachuca

Querétaro 0-2 Cruz Azul

Tigres UANL 3-0 Santos Laguna

León 5-2 Puebla

Atlante vs FC Juárez: reprogramado

El partido entre Atlante y FC Juárez no pudo disputarse debido a las condiciones climatológicas. La Liga MX Femenil informó que el encuentro fue reprogramado para el martes 8 de septiembre en el CAR Atlante, Cancha 1, aunque el horario todavía está pendiente de confirmación.

Entre los resultados más destacados aparece el triunfo de América sobre Pumas, que permitió a las Águilas conservar el paso perfecto. Tigres también cumplió con una nueva victoria al imponerse 3-0 a Santos Laguna.

Monterrey, por su parte, consiguió uno de los marcadores más amplios de la fecha al derrotar 5-1 a Toluca, mientras León hizo lo propio frente a Puebla con un 5-2. Cruz Azul también sumó tres puntos después de vencer 2-0 a Querétaro.

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

Geyse Da Silva, del América, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 después de seis jornadas. La brasileña suma 11 anotaciones en 476 minutos, con un promedio de un gol cada 43.27 minutos.

El segundo lugar pertenece a Enyierlannyis Higuera, del Atlético de San Luis, quien acumula ocho goles en 507 minutos. La venezolana registra una anotación cada 63.38 minutos.

Dos futbolistas comparten el tercer lugar con seis goles: Diana Rosario Ordóñez, de Tigres, y Stephanie Mariana Ribeiro, de Pumas. La mexicana suma 439 minutos, mientras que la estadounidense registra 444.

Pos. Jugadora Club Goles Minutos Anota cada 1 Geyse Da Silva América 11 476 43.27 min 2 Enyierlannyis Higuera Atlético de San Luis 8 507 63.38 min 3 Diana Rosario Ordóñez Tigres 6 439 73.17 min 4 Stephanie Mariana Ribeiro Pumas 6 444 74.00 min 5 Maricarmen Reyes Tigres 5 476 95.20 min 6 Alicia Cervantes Guadalajara 5 487 97.40 min 7 Kader Hancar Tijuana 5 540 108.00 min 8 Priscila Flor Da Silva América 4 280 70.00 min 9 Lucía García Rayadas 4 352 88.00 min 10 Jermaine Seoposenwe Rayadas 4 442 110.50 min

América tiene a dos futbolistas dentro del top 10, con Geyse Da Silva como líder y Priscila Flor Da Silva en el octavo puesto. Tigres también cuenta con dos representantes entre las principales anotadoras: Diana Rosario Ordóñez y Maricarmen Reyes.

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