Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América y Tigres lideran con paso perfecto

Publicado por José María Miranda

Las Águilas siguen siendo aplastantes en lo que va del campeonato femenil en México

Tigres lidera junto a América en la Liga MX Femenil | Imago7
Tigres lidera junto a América en la Liga MX Femenil | Imago7

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil dejó movimientos importantes en la clasificación, con América y Tigres como los dos equipos que mantienen un inicio perfecto en el campeonato. Ambos clubes han ganado sus seis partidos y suman 18 puntos, aunque las Águilas ocupan el primer lugar por diferencia de goles.

América también cuenta con la mejor producción ofensiva del torneo hasta el momento. Las azulcremas acumulan 30 goles a favor y solamente tres en contra, para una diferencia de +27. Tigres, por su parte, registra 19 anotaciones y apenas una recibida, con diferencia de +18.

Liga MX Femenil: tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento

Después de seis jornadas, América encabeza el Grupo B con 18 puntos, mientras que Tigres ocupa la primera posición del Grupo A con la misma cantidad de unidades. Monterrey es segundo del sector con 15 puntos y Toluca aparece tercero con 13.

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Grupo A

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts
1Tigres UANL6600191+1818
2Monterrey6501207+1315
3Toluca6411118+313
4FC Juárez53025509
5Cruz Azul6303816-89
6León520398+16
7Santos Laguna6204614-86
8Atlante510449-53
9Querétaro6105316-133

Grupo B

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts
1América6600303+2718
2Guadalajara6402158+712
3Atlético de San Luis64021711+612
4Pumas63031311+29
5Pachuca621389-17
6Tijuana6204111106
7Atlas6123615-95
8Puebla5104823-153
9Necaxa6006321-180

América y Tigres son los únicos equipos que mantienen paso perfecto después de seis jornadas. Las Águilas tienen además la mayor cantidad de goles anotados, mientras que Tigres presenta la mejor defensa del torneo, con apenas un tanto recibido.

Apertura 2026: resultados de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

La sexta fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación de los dos grupos. Estos fueron los marcadores:

  • Atlas 0-4 Guadalajara
  • Pumas 1-2 América
  • Necaxa 0-2 Atlético de San Luis
  • Monterrey 5-1 Toluca
  • Tijuana 3-1 Pachuca
  • Querétaro 0-2 Cruz Azul
  • Tigres UANL 3-0 Santos Laguna
  • León 5-2 Puebla
  • Atlante vs FC Juárez: reprogramado

El partido entre Atlante y FC Juárez no pudo disputarse debido a las condiciones climatológicas. La Liga MX Femenil informó que el encuentro fue reprogramado para el martes 8 de septiembre en el CAR Atlante, Cancha 1, aunque el horario todavía está pendiente de confirmación.

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Entre los resultados más destacados aparece el triunfo de América sobre Pumas, que permitió a las Águilas conservar el paso perfecto. Tigres también cumplió con una nueva victoria al imponerse 3-0 a Santos Laguna.

Monterrey, por su parte, consiguió uno de los marcadores más amplios de la fecha al derrotar 5-1 a Toluca, mientras León hizo lo propio frente a Puebla con un 5-2. Cruz Azul también sumó tres puntos después de vencer 2-0 a Querétaro.

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

Geyse Da Silva, del América, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 después de seis jornadas. La brasileña suma 11 anotaciones en 476 minutos, con un promedio de un gol cada 43.27 minutos.

El segundo lugar pertenece a Enyierlannyis Higuera, del Atlético de San Luis, quien acumula ocho goles en 507 minutos. La venezolana registra una anotación cada 63.38 minutos.

Dos futbolistas comparten el tercer lugar con seis goles: Diana Rosario Ordóñez, de Tigres, y Stephanie Mariana Ribeiro, de Pumas. La mexicana suma 439 minutos, mientras que la estadounidense registra 444.

Pos.JugadoraClubGolesMinutosAnota cada
1Geyse Da SilvaAmérica1147643.27 min
2Enyierlannyis HigueraAtlético de San Luis850763.38 min
3Diana Rosario OrdóñezTigres643973.17 min
4Stephanie Mariana RibeiroPumas644474.00 min
5Maricarmen ReyesTigres547695.20 min
6Alicia CervantesGuadalajara548797.40 min
7Kader HancarTijuana5540108.00 min
8Priscila Flor Da SilvaAmérica428070.00 min
9Lucía GarcíaRayadas435288.00 min
10Jermaine SeoposenweRayadas4442110.50 min

América tiene a dos futbolistas dentro del top 10, con Geyse Da Silva como líder y Priscila Flor Da Silva en el octavo puesto. Tigres también cuenta con dos representantes entre las principales anotadoras: Diana Rosario Ordóñez y Maricarmen Reyes.

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