Atlético Nacional “pasea” en Barranquilla: las claves del triunfo ante Junior

Con goles de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno, Atlético Nacional goleó al Junior en Barranquilla.

Un auténtico partidazo se llevó a cabo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I este martes 10 de marzo. Junior hizo las veces de local en el Estadio Romelio Martínez ante Atlético Nacional. Los ‘verdolagas’ se sacudieron por completo de la eliminación de la Copa Sudamericana y golearon a los ‘tiburones’. Estas fueron las claves del triunfo paisa.

Jermein Peña y una nueva expulsión infantil

Atlético Nacional se mostró mucho mejor que el Junior de Barranquilla desde el pitazo inicial. De hecho, nada más al minuto seis, William Tesillo había anotado el primer gol del encuentro, pero fue anulado por el VAR. Ahora bien, con dicha supremacía en un 11 vs 11, Jermein Peña puso aún más cuesta arriba el presente ‘tiburón’.

Al minuto 20, el defensor central del Junior golpeó en la cabeza a Juan Manuel Rengifo y fue expulsado. Una tarjeta roja más a la cuenta de las expulsiones infantiles e innecesarias del zaguero central costeño. Desde ahí, el partido fue otro por completo. Atlético Nacional fue amo, dueño y señor del encuentro. Después de acomodarse a la superioridad numérica dentro del terreno de juego, el mismo Rengifo puso el primer gol del partido en la última acción del primer tiempo.

Poderío goleador de Atlético Nacional

Para nadie es un secreto que Atlético Nacional tiene una de las mejores nóminas del Fútbol Profesional Colombiano. Un ataque conformado por Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez y Cristián ‘Chicho’ Arango, es todo un peligro latente para cualquier rival.

Junior de Barranquilla no supo como afrontar este poderío ofensivo y se vio completamente superado tanto individual como colectivamente. Edwin Cardona fue fundamental para filtrar los balones en los espacios muertos de la defensa barranquillera y la velocidad de Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Dairon Asprilla, supieron aprovecharlo. Alfredo Morelos anotó el segundo gol, Dairon Asprilla el tercero y Marlos Moreno selló el 4-0.

Un equipo con sed de revancha

Sin duda alguna, la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana dejó con mucha sed de revancha a jugadores y cuerpo técnico. Millonarios lo hizo ver mal y lo dejo por fuera de las competencias internacional en este 2026. Sus jugadores y, sobre todo, su cuerpo técnico fueron altamente cuestionados. Los ‘verdolagas’ estaban urgidos de una victoria ante un rival de peso para dar un golpe de autoridad.

Junior fue víctima de un equipo que quiere demostrar porqué es llamado el ‘rey de copas’ y poner una cura a la herida abierta de la Copa Sudamericana. El verde paisa no tuvo piedad alguna y siempre que pudo fue hacía adelante para seguir aumentando su ventaja. Los costeños no supieron, ni pudieron, descifrar como defender la arremetida ‘verdolaga’.

