Junior vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Junior vs Atlético Nacional | Claro Sports

Resultado en vivo: Junior 0-0 Atlético Nacional | Primer Tiempo

Min 33. Bajó la intensidad del compromiso. Nacional maneja los tiempos y mantiene la pelota en su área, mirando por dónde generarle peligro al rival.

Min 28. Nacional quiere aprovechar su hombre de más e intensifica su vocación ofensiva. Junior se defiende como puede, pero le cuesta generar más de cinco pases seguidos.

Min 25. Sustitución obligada en Junior. Salió Harold Rivera e ingresó Jean Carlos Pestaña.

¡Junior se queda con diez!

Min 19. ¡Junior se queda con 10 jugadores! Jermain Peña ve la cartulina roja tras un codazo sobre Juan Rengifo. No la pasa bien el equipo de Arias en estos últimos minutos. Cabe recordar que Nacional no tiene arquero suplente porque Castillo tuvo que jugar a última hora.

Min 15. Nacional igualmente, sigue acercándose con peligro y le apuesta a la pelota quieta. El conjunto ‘Tiburón’ no quiere más sorpresas y por arriba, le gana los rebotes al equipo visitante.

Min 10. Un partido muy cortado y desde la jugada de gol anulada, Junior se adueñó de la pelota, pero no logra generar peligro en el área rival.

Min 6. Jugada de gol anulada para el cuadro visitante, por posición adelantada de William Tesillo tras revisión del VAR. Era una jugada de pelota quieta (tiro libre) sin embargo el central se encontraba adelantado.

Min 4. Gooooooooool de William Tesillo, gol de Atlético Nacional.

Min 3. David Ospina finalmente no fue inicialista por un cuadro viral. El arquero ni siquiera se encuentra en el banquillo de suplentes.

Min 1. ¡Ya se juega el compromiso entre ‘tiburones’ y el ‘Verdolaga’!

¡Sean todos bienvenidos al mejor partido de la segunda semana del mes de marzo en el Fútbol Profesional Colombiano! Junior recibe en su casa, el Estadio Romelio Martínez, a Atlético Nacional. Un partido que enfrenta a los dos equipos con mejores nominas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Los dos conjuntos se encuentran dentro del selecto grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones. Sin embargo, estos tres puntos podrían significar por el lado costeño, un golpe de autoridad. Y, por el lado de los paisas, un respiro para la cuestionada gestión de nómina de Diego Arias.

Horario del partido Junior vs Atlético Nacional, hoy 10 de marzo

El partido entre costeños y paisas por el juego pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, en territorio colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones del Junior vs Atlético Nacional para la fecha 3, al momento

Junior : Mauricio Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jermein Peña, Jhomier Guerrero, Juan Ríos, Harold Rivera, Cristian Barrios, Yimmi Chara, Guillermo Paiva y Luis Muriel.

: Mauricio Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jermein Peña, Jhomier Guerrero, Juan Ríos, Harold Rivera, Cristian Barrios, Yimmi Chara, Guillermo Paiva y Luis Muriel. Nacional: Castillo; William Tesillo, Césas Haydar, Milton Casco, Andrés Román, Zapata, Jorman Campuzano, Rengifo, Andrés Sarmiento, Rodríguez y Alfredo Morelos.

¿Quién transmite en vivo el Junior vs Nacional y dónde mirar en TV y streaming?

El juego válido por la fecha tres del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del partido. Y, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Junior vs Nacional, y últimos resultados en la Liga BetPlay

30.11.2025 | Junior 2-1 Nacional.

26.11.2025 | Nacional 1-1 Junior.

13.11.2025 | Junior 2-1 Nacional.

25.05.2025 | Nacional 2-3 Junior.

