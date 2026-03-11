¡De defensa a portero! Expulsión de Mele obliga a Stefan Medina a ponerse los guantes: recibe dos goles
El defensa colombiano de Monterrey juega los últimos 20 minutos bajo el arco y los celestes le dan la vuelta al marcador
En un partido de ida lleno de giros inesperados, Stefan Medina vivió una experiencia única al ser obligado a ponerse los guantes y ocupar el arco de Monterrey en el dramático duelo ante Cruz Azul, por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.
La historia comenzó cuando el portero titular de Rayados, Santiago Mele, fue expulsado al minuto 80 tras una falta cometida en el área sobre Jorge Rodarte, lo que dejó a Monterrey con un hombre menos y sin cambios disponibles.
¡GOOOOL DE CRUZ AZUL!🔥🔥— FOX (@somos_FOX) March 11, 2026
Piovi empataaaa, regresa la “Máquina” en el partido.
🤠 @Rayados 2-1 @CruzAzul🚂#Concachampions pic.twitter.com/i9KYMpLikr
Con la responsabilidad de reemplazar a Mele en la portería, el defensor colombiano se puso los guantes y enfrentó de inmediato una difícil situación: un penalti ejecutado por Gonzalo Piovi, quien no falló y anotó el empate 2-2 para Cruz Azul. Medina, sin ser experto bajo los tres postes, nada pudo hacer para detener el envío del jugador celeste.
Pero venía lo peor. Medina tenía la responsabilidad de intentar que no pasara algo más. Sin embargo, el ataque de Cruz Azul no se detuvo. En el minuto 90, Nicolás Ibáñez aprovechó una oportunidad y disparó con potencia, venciendo al colombiano con un bombazo para poner el 3-2 definitivo, dándole la ventaja a la Máquina en el primer juego de la serie en el Gigante de Acero.
¡QUÉ GOLAZO DE CRUZ AZUL!🔥🔥— FOX (@somos_FOX) March 11, 2026
Nico Ibáñez, señor gol de los “Larcaboys”.
🤠 @Rayados 2-1 @CruzAzul🚂#Concachampions pic.twitter.com/2f4wRuvRNh
El árbitro sumó 13 minutos adicionales, por lo que Stefan Medina permaneció en el arco por alrededor de 23 minutos, tiempo en el que recibió los dos goles que sellaron la derrota de Monterrey en casa.