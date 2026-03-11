¡Remontada épica! Chivas Femenil vence 3-2 al América en el Clásico Nacional

Chivas Femenil remontó un 0-2 ante América en el Clásico Nacional. Valenzuela, Jaramillo y Iturbide marcaron los goles de la victoria

Adriana Iturbide celebra el gol del triunfo de Chivas ante América. Imago 7

Chivas Femenil protagonizó una noche histórica en la Liga MX Femenil. Cuando parecía que el Clásico Nacional se le escapaba de las manos, el Rebaño reaccionó con fuerza en la segunda mitad, logrando una remontada espectacular para vencer 3-2 al América ante su afición en el Estadio Akron en duelo de la jornada 10 del torneo Clausura 2026.

El partido comenzó con un dominio alterno, pero fue el América quien golpeó primero. A los 55 minutos, Geyse Ferreira, la brasileña conocida como ‘Geyshinha’, recibió un pase filtrado al espacio, recortó dentro del área y disparó cruzado al segundo poste, dejando sin opciones a la portera Blanca Félix para marcar su primer gol en el futbol mexicano.

GOOOOOOL DE AMÉRICAAAAAA!🔥🤩



Por fin cayó el gol en el Akron, Geyse puso la ventaja para América y se estrenó en la Liga MX Femenil.



🔴⚪️ @ChivasFemenil 0-1 @AmericaFemenil 🦅#EllasJueganEnTubi 💜 pic.twitter.com/BSYq5C4ISg — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

Este gol animó a las Águilas, quienes ampliaron su ventaja cuatro minutos después. Al minuto 59, Nancy Antonio apareció en el área tras una serie de rebotes y, sin dudarlo, disparó de pierna derecha para hacer el 0-2. Con media hora por delante, las posibilidades parecían completamente a favor de las visitantes.

Sin embargo, Chivas no estaba dispuesto a rendirse. La reacción comenzó al minuto 65, cuando Gabriela Valenzuela se sumó al ataque y, con un gran disparo, descontó para encender la esperanza en las jugadoras y en la afición rojiblanca.

El impulso se mantuvo. Siete minutos después, Carolina Jaramillo, desde los linderos del área, sacó un potente remate que, tras rozar el poste, terminó en el fondo de las redes, igualando el marcador 2-2 y desatando la euforia entre los aficionados tapatíos.

La remontada se consumó al minuto 82, cuando Adriana Iturbide, quien acababa de ingresar al campo, aprovechó un servicio de Jamine Casarez y, con un remate de primera, venció a la portera del América para sellar el 3-2 definitivo.

¡CHIVAS LE DIO LA VUELTA! 🔥🇲🇽🤩



Adriana Iturbide vacunó a las Águilas y le dio la vuelta al marcador.



🔴⚪️ @ChivasFemenil 3-2 @AmericaFemenil🦅#EllasJueganEnTubi 💜 pic.twitter.com/3kTCl2MIQP — FOX (@somos_FOX) March 11, 2026

Así, Chivas Femenil logró una de las remontadas más emocionantes del torneo, llevándose no solo los tres puntos, sino también el orgullo del Clásico Nacional, en una noche marcada por su valentía y determinación.

TE PUEDE INTERESAR