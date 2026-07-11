Toros abre la serie con victoria ante Sultanes y aumenta su ventaja en la Zona Norte

Toros de Tijuana derrotó 11-6 a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie y amplió a 10 juegos su ventaja como líder de la Zona Norte

El equipo fronterizo amplía distancia en el liderato | Claro Sports

Toros de Tijuana derrotó 11-6 a Sultanes de Monterrey en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Monterrey, resultado con el que sostuvo el liderato de la Zona Norte y amplió a 10 juegos la distancia sobre el conjunto regiomontano. Ambas novenas iniciaron el compromiso separadas por nueve encuentros y con la serie anual empatada después de sus dos enfrentamientos previos.

Sultanes responde al ataque inicial de Tijuana

Tijuana abrió la pizarra desde la parte alta del primer episodio. Hernán Pérez conectó un doblete hacia el jardín izquierdo y, después de un ponche a Junior Lake, Franchy Cordero produjo la primera carrera del encuentro con un sencillo al jardín derecho, suficiente para que Pérez cruzara el plato y colocara el 1-0.

La respuesta de Monterrey llegó en el cierre del mismo capítulo. Harold Ramírez recibió un pelotazo y Víctor Mendoza encontró un lanzamiento para conectar su décimo cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras entre los jardines izquierdo y central que dio vuelta al marcador y puso a los locales adelante por 2-1.

Sultanes amplió su ventaja en la tercera entrada. Gustavo Núñez inició el ataque con un sencillo, avanzó a la intermedia tras un lanzamiento descontrolado y anotó con un imparable de Maikel Franco. Monterrey llenó las bases después de dos pasaportes, pero el pitcheo visitante evitó más daño al retirar a Sócrates Brito con una rola.

Toros remonta y Sultanes vuelve a empatar

El encuentro cambió en la cuarta alta. Franchy Cordero se embasó por un error de Gustavo Núñez, mientras Wilmer Flores y Phillip Evans ligaron sencillos. Rafael Ortega empató el partido 3-3 con un doblete productor de dos carreras, antes de que un lanzamiento descontrolado permitiera anotar a Evans y un hit de Jonathan Guzmán enviara a Ortega al plato para el 5-3.

Monterrey contestó en la quinta entrada. Maikel Franco y Josh Lester conectaron imparables, Sócrates Brito recibió una base por bolas y Kellen Strahm encontró la pelota con dos outs. El batazo de Strahm permitió las anotaciones de Franco y Lester para igualar la pizarra 5-5, aunque Brito fue retirado en el plato cuando buscaba completar la remontada.

La igualdad duró hasta la sexta entrada. Wilmer Flores abrió el episodio con un cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central que devolvió la ventaja a los Toros. Más adelante, Phillip Evans negoció pasaporte, se robó la segunda base, avanzó con un rodado de Rafael Ortega y anotó mediante un doblete de Tomás Telis para el 7-5.

Tijuana rompe el juego y contiene la reacción final

Los visitantes sentenciaron el encuentro con un ataque de cuatro carreras en la octava. Wilmer Flores recibió base por bolas, Phillip Evans pegó un doble y Jonathan Guzmán impulsó a ambos corredores con un sencillo al jardín central, antes de robarse la segunda y la tercera base. Junior Lake cerró el rally con un doblete que llevó al plato a Guzmán y Tomás Telis para colocar el 11-5.

Sultanes no pudo reducir la diferencia en el cierre de la octava y llegó a su última oportunidad con seis carreras de desventaja. Víctor Mendoza abrió la novena con un sencillo y Maikel Franco continuó con un doblete, mientras un lanzamiento descontrolado de Brett de Geus permitió que Mendoza anotara la sexta carrera de Monterrey.

Josh Lester recibió una base por bolas para mantener con vida a los locales, pero Sócrates Brito se ponchó tirándole para terminar el compromiso. Toros aseguró el triunfo por 11-6 pese al intento de reacción regiomontano y elevó su marca a 46 victorias y 21 derrotas, mientras Sultanes quedó con registro de 37-32 y a 10 juegos del liderato.

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