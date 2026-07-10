Dorados revive de forma épica y le roba el triunfo a Algodoneros

Brainer Bonaci conectó el cuadrangular que cambió el partido y sostuvo la remontada de Dorados de Chihuahua

Dorados de Chihuahua firmó una remontada de alto impacto y venció 6-5 a los Algodoneros de Unión Laguna, en un partido que cambió por completo después de la cuarta entrada y que terminó con tensión hasta el último out. La novena lagunera llegó a tener ventaja de cuatro carreras, pero el equipo local respondió con ataques de tres anotaciones en la cuarta y séptima entrada para darle vuelta al marcador.

Algodoneros tomó el control en la parte alta del tercer episodio, cuando armó un rally de cuatro carreras ante el pitcheo de Chihuahua. Alberth Martínez abrió con sencillo, Francisco Arcia recibió pasaporte y Edward Olivares llenó las bases con imparable. Después apareció Albert Lara con un triple productor que mandó tres carreras al plato, antes de que Isan Díaz elevara de sacrificio para colocar el 4-0.

La respuesta de Dorados llegó en la cuarta baja y devolvió el partido a la zona de presión. Brainer Bonaci abrió con sencillo y robo de base, Andre Lipcius avanzó al corredor con elevado y Juan Yepez produjo la primera carrera con imparable al jardín izquierdo. Luego, Leobaldo Piña conectó cuadrangular por el jardín izquierdo, una jugada revisada por Algodoneros, pero la decisión se mantuvo y el marcador quedó 4-3.

El juego entró en una fase de dominio del pitcheo, con relevos que fueron apagando amenazas en ambos lados. Algodoneros dejó escapar oportunidades para ampliar la ventaja, mientras Dorados mantuvo el partido a una carrera. En la quinta entrada, Mark Contreras pegó sencillo y se robó la segunda base, pero la ofensiva local no pudo concretar. Después, en la sexta, el bullpen volvió a controlar el daño.

La jugada que cambió la noche llegó en la séptima baja. Gustavo Ruiz pegó sencillo con un out y Mark Contreras recibió base por bolas para poner a dos corredores en circulación. Tras el ponche de Coco Montes, Brainer Bonaci tomó turno con dos outs y conectó jonrón por el jardín derecho. Con ese batazo, Dorados pasó de estar abajo 4-3 a tomar ventaja de 6-4.

Algodoneros intentó reaccionar en la novena entrada y puso el cierre al límite. Mason Martin y Eguy Rosario abrieron con sencillos, mientras Julian Escobedo avanzó a ambos corredores con toque de sacrificio. Después, Alberth Martínez recibió base por bolas y Didi Gregorius, como bateador emergente, produjo con elevado de sacrificio al jardín central para acercar a la visita 6-5.

La amenaza quedó viva con corredor en tercera, pero Edward Olivares se ponchó sin tirarle para terminar el partido, en una escena que selló la remontada de Dorados. Chihuahua cerró con seis carreras, ocho hits y sin errores, mientras Algodoneros terminó con cinco carreras, nueve imparables y tampoco cometió pecado defensivo. La diferencia estuvo en la contundencia de Dorados con hombres en base y en el jonrón de Bonaci, que terminó por decidir una noche de regreso.

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