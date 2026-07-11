Home Run Derby MLB 2026 en vivo: fecha, nuevo formato, reglas y participantes confirmados

El Home Run Derby MLB 2026 cambia de formato, reúne a ocho bateadores en Filadelfia y elimina el reloj para definir al nuevo campeón

Dónde ver el Home Run Derby | Reuters

El Home Run Derby de la MLB 2026 reunirá a ocho bateadores en una de las principales actividades previas al Juego de Estrellas. La competencia se disputará el lunes 13 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, estadio de los Philadelphia Phillies, con representantes de ambas ligas en busca del título.

La edición de este año contará con jugadores que ya conocen la competencia y otros que harán su primera aparición. Bryce Harper, Kyle Schwarber y Junior Caminero encabezan una lista que también incluye a Munetaka Murakami, Ben Rice, Jac Caglianone, Willson Contreras y Jordan Walker.

Uno de los principales atractivos será la modificación del sistema de competencia. Después de utilizar rondas cronometradas desde 2015, la MLB eliminó el reloj y estableció una cantidad fija de swings para cada participante, por lo que la efectividad en cada intento tendrá mayor peso.

También habrá un cambio en la transmisión. El Home Run Derby será presentado en vivo por Netflix por primera vez, como parte del acuerdo de la plataforma con las Grandes Ligas para llevar distintos eventos de la temporada 2026 a sus suscriptores.

THERE WILL BE DINGERS 😤



📍Citizens Bank Park

📅Mon, July 13

⌚️8 pm ET

📺Netflix@TMobile #HRDerby pic.twitter.com/Ng2cDgc9jR — MLB (@MLB) July 10, 2026

¿Cuándo y dónde es el Home Run Derby 2026 de la MLB?

El Home Run Derby 2026 se celebrará el lunes 13 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos comenzará a las 20:00 horas del Este y a las 17:00 horas del Pacífico, aunque la cobertura previa estará disponible desde una hora antes.

La competencia tendrá como sede el Citizens Bank Park, casa de los Philadelphia Phillies. Será la segunda ocasión en que la ciudad de Filadelfia reciba el Derby de Jonrones, después de la edición de 1996 realizada en el Veterans Stadium, donde Barry Bonds superó a Mark McGwire en la ronda final.

¿Quiénes son los participantes confirmados al Home Run Derby? Lista por equipos

La MLB confirmó un campo de ocho peloteros pertenecientes a siete organizaciones. Los Phillies serán el único equipo con dos representantes, ya que Bryce Harper y Kyle Schwarber competirán ante su afición en Filadelfia.

Chicago White Sox: Munetaka Murakami

Munetaka Murakami Philadelphia Phillies: Kyle Schwarber y Bryce Harper

Kyle Schwarber y Bryce Harper St. Louis Cardinals: Jordan Walker

Jordan Walker Boston Red Sox: Willson Contreras

Willson Contreras Kansas City Royals: Jac Caglianone

Jac Caglianone New York Yankees: Ben Rice

Ben Rice Tampa Bay Rays: Junior Caminero

Harper buscará su segundo campeonato después de ganar la edición de 2018, mientras que Schwarber regresará por tercera ocasión tras alcanzar la final ese mismo año. Caminero intentará completar el recorrido que dejó pendiente en 2025, cuando terminó como subcampeón frente a Cal Raleigh.

Murakami, Walker, Contreras, Caglianone y Rice harán su primera aparición en el evento. El japonés Murakami tratará de convertirse en el primer novato que gana el Derby desde Pete Alonso en 2019, mientras que Rice buscará entregar a los Yankees su primer título desde Aaron Judge en 2017.

¿Cuál es el nuevo formato del Home Run Derby y por qué promete más emoción?

La primera ronda ya no estará determinada por un límite de tiempo. Cada uno de los ocho participantes dispondrá de 20 swings, sin importar si el intento termina en jonrón, batazo dentro del terreno, foul o swing fallado. Los cuatro jugadores con más cuadrangulares avanzarán a las semifinales.

Los clasificados serán ordenados con base en su cantidad de jonrones de la primera fase. El primer lugar enfrentará al cuarto y el segundo se medirá con el tercero. Tanto las semifinales como la final se disputarán con 15 swings por bateador, en enfrentamientos directos para definir al campeón.

La modificación pretende reducir el desgaste provocado por realizar swings consecutivos contra el reloj. También permitirá que los bateadores seleccionen mejor los lanzamientos y que cada cuadrangular pueda observarse antes del siguiente intento. La precisión y el aprovechamiento de los swings reemplazarán a la velocidad como factores determinantes.

¿Qué pasa si hay empate? Esta y otras reglas

En caso de empate durante la primera ronda, avanzará el jugador que haya conectado el jonrón de mayor distancia entre los bateadores igualados. La medición oficial será determinada mediante Statcast, por lo que no habrá una ronda adicional en esta etapa.

Los empates en las semifinales y en la final se resolverán mediante enfrentamientos de tres swings. Si la igualdad continúa, los bateadores repetirán series de tres intentos hasta que uno consiga más cuadrangulares que su rival.

Otra regla establece que una ronda no puede terminar inmediatamente después de un jonrón. Cuando un participante conecte cuadrangular en su último swing disponible, podrá continuar bateando hasta que no saque la pelota del parque. El formato de 2026 tampoco tendrá ronda de bonificación ni swings adicionales por superar una distancia determinada.

¿Quién transmite en vivo el Home Run Derby 2026 y dónde ver por TV y online?

El Home Run Derby 2026 podrá verse en vivo y en exclusiva a través de Netflix, tanto en Estados Unidos como en México y el resto de Latinoamérica. La transmisión del evento comenzará a las 19:00 horas del centro de México, mientras que la cobertura previa arrancará una hora antes.

Los suscriptores podrán seguir la competencia desde televisores inteligentes, computadoras, teléfonos celulares, tabletas y dispositivos compatibles con la aplicación. El evento estará incluido dentro de los planes de Netflix y no requerirá una compra adicional, aunque será necesario contar con una suscripción activa y conexión a internet.

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