Alejandro Kirk brilla con los Blue Jays

En sus últimos 26 juegos, el mexicano batea para .349 y registra un OPS de .917 con los Blue Jays

Alejandro Kirk vive su mejor momento | IMAGN IMAGES via Reuters

El receptor mexicano, Alejandro Kirk vive uno de sus mejores momentos de la temporada y llega a la recta final de la campaña con números que reflejan su buen momento ofensivo. En sus últimos 26 juegos, batea para .349 y registra un OPS de .917, cifras que lo colocan como una de las piezas importantes de su equipo en esta etapa del calendario.

Con los playoffs cada vez más cerca, su producción al bat será uno de los factores que pueden marcar la diferencia. Mantener este nivel ofensivo en los encuentros restantes será clave para las aspiraciones de su equipo, que necesitará de sus principales elementos para afrontar la pelea por un lugar en la postemporada. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

Te puede interesar: