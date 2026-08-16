Comunicaciones vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026
Los Cremas necesitan conseguir una buena racha de resultados.
Comunicaciones y Malacateco se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que necesitan comenzar a sumar con mayor regularidad. Los Cremas llegan después de sufrir una dura derrota por 3-1 ante Aurora y buscarán reencontrarse con la victoria en casa, mientras que los Toros todavía no ganaron en el campeonato y necesitan reaccionar para no quedar relegados en la clasificación.
El partido aparece como una oportunidad importante para el equipo del Fantasma Figueroa, que se reforzó para volver a pelear por el título pero todavía no logró encontrar la regularidad esperada en este comienzo de temporada. Sigue Comunicaciones vs Malacateco en vivo, con el resultado actualizado, goles y todas las principales acciones minuto a minuto de un encuentro importante para ambos en el Apertura 2026.
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¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Malacateco hoy 15 de agosto de 2026?
El encuentro entre Comunicaciones y Malacateco será el sábado 15 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.
Alineaciones del Comunicaciones vs Malacateco para la jornada 4, al momento
Comunicaciones no podrá contar para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con Elsar Martín y Nelson García, expulsados en el partido ante Aurora FC, mientras que Malacateco no cuenta con futbolistas suspendidos.
Antecedentes del Comunicaciones vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala
Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Malacateco:
- 26 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026
- 3 de marzo de 2026 | Comunicaciones 3-2 Malacateco | Torneo Clausura 2026
- 23 de noviembre de 2025 | Malacateco 2-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025
- 16 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025
- 23 de abril de 2025 | Malacateco 2-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025