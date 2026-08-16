Mohamed defiende al Atlante tras el empate con Toluca: “Lo están subestimando”

El técnico descartó que el cansancio físico afectara el desempeño y confirmó la lesión muscular de Luis García

Toluca empató sin goles ante Atlante y, al término del partido, Antonio Mohamed analizó el resultado y explicó cómo afrontará el equipo sus siguientes compromisos entre el torneo local y la Leagues Cup.

El entrenador de los Diablos Rojos reconoció que Atlante tuvo las oportunidades de mayor peligro, pero consideró que el resultado terminó correspondiendo con lo ocurrido en el terreno de juego. También descartó que el desgaste acumulado haya sido determinante.

Sobre el estado físico de Luis García, Mohamed señaló que el primer reporte indica un problema muscular y descartó preocupación por la cantidad de lesiones que ha presentado el plantel. “No, no me preocupa y tiene un tirón. La sensación es que fue un partido muy físico y nada, se dio de esa manera”, explicó.

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El técnico también aceptó que Atlante generó las ocasiones más claras durante el encuentro. “Creo que tuvieron las más claras, pero siempre digo lo mismo, los resultados terminan siendo justos”, añadió.

De cara a los siguientes partidos, Mohamed espera recuperar opciones en su plantel. Diego Barbosa ya volvió a trabajar con el grupo, mientras que Nico podría incorporarse durante la próxima semana y Paulinho posteriormente. “Hoy ya se incorporó Diego Barbosa y esperemos la semana que viene Nico y la otra Paulinho. Ojalá que lo podamos tener”, comentó el entrenador.

Mohamed defiende al Atlante tras el empate

Al ser cuestionado sobre si la carga de partidos influyó en el resultado, Mohamed rechazó esa posibilidad y destacó los resultados que Atlante ha conseguido frente a otros equipos. “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá nos enfrentamos a un equipo que le ganó a Cruz Azul y le empató a América. Están subestimando ustedes al Atlante”, respondió.

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El técnico agregó que Toluca mantiene la intención de competir en cada torneo. “Siempre estamos con el mismo ánimo, con la misma ilusión y con la misma humildad. A veces se juega mejor, a veces se juega peor”, señaló.

Mohamed también recordó que Toluca logró avanzar en la Leagues Cup y destacó que únicamente cuatro de los 17 equipos a los que hizo referencia consiguieron mantenerse en competencia. “De eso algún mérito debe tener. El torneo pasado también hicimos lo mismo. Esperemos poder ahora llegar más lejos”, indicó.

Mohamed pide a la afición mantener el apoyo

El entrenador también se refirió al respaldo de los seguidores de Toluca que estuvieron presentes en el estadio y pidió que mantengan el apoyo durante las siguientes jornadas.“Que sigan creyendo porque este equipo nunca los abandona y siempre los hace ilusionar. El torneo recién empieza”, expresó.

Finalmente, Mohamed evitó hacer planes a largo plazo y aseguró que su atención está puesta únicamente en el siguiente compromiso. “Yo solamente pienso en el viernes que viene. Nunca como entrenador pienso tan lejos”, afirmó.

El técnico cerró al señalar que trabajará con los futbolistas disponibles y que las bajas no modificarán esa postura. “Se lesionó Luis. Ahora, bueno, jugará Hugo y seguiremos compitiendo. Nada más”, concluyó.

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