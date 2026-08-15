Monterrey vs FC Juárez en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas ni un solo detalle del duelo en la Sultana del Norte para retomar la actividad del Apertura 2026
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Monterrey y FC Juárez en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Los Rayados llegan a este compromiso después de conseguir de manera dramática su clasificación a la fase final de la Leagues Cup 2026. En cuanto al fútbol mexicano se refiere, Matías Almeyda suma dos victorias y una derrota, por lo que buscará sumar de a tres puntos de nueva cuenta.
Por su parte, los Bravos de Juárez sumaron tres derrotas al hilo en el certamen, lo que le costó el puesto a Pedro Caixinha en el banquillo de los Bravos.. Sin embargo, en la Leagues Cup sumó dos victorias seguidas ante los de la MLS, pero una derrota le costó meterse a la siguiente instancia.
¿A qué hora juega Monterrey vs FC Juárez y dónde ver hoy 15 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
Monterrey y FC Juárez se enfrentan este sábado 15 de agosto en el Gigante de Acero. El centro oficial de partido de la Liga MX establece el inicio a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, para el compromiso correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026.
En cuanto a la transmisión, la guía oficial de la Liga MX señala que el encuentro podrá seguirse por Canal 5, TUDN y ViX. En esa publicación, la Liga anuncia la cobertura desde las 19:00 horas, aunque su centro de partido fija el silbatazo inicial a las 19:10.
Antecedentes Monterrey vs FC Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Monterrey mantiene una clara ventaja sobre FC Juárez en sus enfrentamientos de Liga MX durante la era de los torneos cortos. Ambos equipos se han enfrentado 14 veces en el campeonato mexicano, con nueve victorias para Rayados, tres triunfos para los Bravos y dos empates. La diferencia también se refleja en los goles, ya que el conjunto regiomontano ha marcado 33 tantos por 16 de los fronterizos en estos compromisos.
FC Juárez 2-2 Monterrey | Clausura 2026 | 13 de marzo de 2026
Monterrey 4-2 FC Juárez | Apertura 2025 | 21 de octubre de 2025
FC Juárez 2-1 Monterrey | Clausura 2025 | 8 de febrero de 2025
Monterrey 3-2 FC Juárez | Apertura 2024 | 18 de septiembre de 2024
FC Juárez 0-3 Monterrey | Clausura 2024 | 23 de febrero de 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Monterrey aparece como favorito para llevarse los tres puntos. En la cartelera oficial de la Liga MX, que muestra los momios de Caliente, la victoria de Rayados aparece en -167, el empate en +350 y el triunfo de FC Juárez en +375 antes del encuentro.
El favoritismo coincide con los números deportivos: Rayados tiene seis puntos y Juárez permanece sin unidades después de tres fechas, mientras que el historial directo registra nueve triunfos regiomontanos en 14 enfrentamientos. Los momios pueden modificarse antes del inicio del partido, por lo que estas cifras corresponden al momento de la consulta.