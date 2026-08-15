Monterrey vs FC Juárez en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Monterrey y FC Juárez en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a la jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Rayados llegan a este compromiso después de conseguir de manera dramática su clasificación a la fase final de la Leagues Cup 2026. En cuanto al fútbol mexicano se refiere, Matías Almeyda suma dos victorias y una derrota, por lo que buscará sumar de a tres puntos de nueva cuenta.

Por su parte, los Bravos de Juárez sumaron tres derrotas al hilo en el certamen, lo que le costó el puesto a Pedro Caixinha en el banquillo de los Bravos.. Sin embargo, en la Leagues Cup sumó dos victorias seguidas ante los de la MLS, pero una derrota le costó meterse a la siguiente instancia.