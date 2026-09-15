León vs San Luis en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes León vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

León y Atlético de San Luis se han enfrentado en los últimos torneos con duelos cerrados, aunque la balanza reciente ha favorecido al conjunto potosino en algunos de sus encuentros más recientes. Ambos equipos llegan a este compromiso con la intención de sumar puntos importantes en la clasificación del Apertura 2026.

En sus últimos enfrentamientos dentro de la Liga MX, La Fiera y los potosinos han protagonizado partidos con pocos goles y marcadores ajustados. El antecedente más reciente entre ambos terminó con un empate 1-1, resultado que reflejó la paridad entre dos clubes que suelen disputar encuentros con diferencias mínimas.

Durante los últimos cinco enfrentamientos entre León y Atlético de San Luis, el historial registra victorias para ambos equipos y algunos empates, con una tendencia a partidos definidos por detalles. En el Estadio León, el conjunto esmeralda buscará recuperar el dominio ante una escuadra potosina que intentará repetir actuaciones positivas como visitante.