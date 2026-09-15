León vs San Luis en vivo el partido de la jornada 8 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Se cierra la fecha 8 del Apertura 2026 en la cancha de los Esmeraldas quienes buscan volver al camino de la victoria ante los potosinos
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, los momios para el partido entre el León y Atlético de San Luis son los siguientes: León -118, empate +285 y Atlético de San Luis +285.
Lo que significa que el León es favorito y que si apuestas mil pesos por ellos ganarías $1,850, por el empate obtendrías $3,850, mientras que por el San Luis $3,850.
Antecedentes León vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
León y Atlético de San Luis se han enfrentado en los últimos torneos con duelos cerrados, aunque la balanza reciente ha favorecido al conjunto potosino en algunos de sus encuentros más recientes. Ambos equipos llegan a este compromiso con la intención de sumar puntos importantes en la clasificación del Apertura 2026.
En sus últimos enfrentamientos dentro de la Liga MX, La Fiera y los potosinos han protagonizado partidos con pocos goles y marcadores ajustados. El antecedente más reciente entre ambos terminó con un empate 1-1, resultado que reflejó la paridad entre dos clubes que suelen disputar encuentros con diferencias mínimas.
Durante los últimos cinco enfrentamientos entre León y Atlético de San Luis, el historial registra victorias para ambos equipos y algunos empates, con una tendencia a partidos definidos por detalles. En el Estadio León, el conjunto esmeralda buscará recuperar el dominio ante una escuadra potosina que intentará repetir actuaciones positivas como visitante.
¿A qué hora juega León vs San Luis y dónde ver hoy 14 de septiembre la jornada 8 de la Liga MX 2026?
El partido entre León vs San Luis de la jornada 8 de la Liga MX comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) de este martes 14 de septiembre. A continuación, otros horarios de otras latitudes:
Colombia: 20:00 horas
Argentina: 22:00 horas
Centroamérica: 19:00 horas
Estados Unidos: 21:00 horas (ET), 18:00 horas (PT).
¡Se cierra la actividad de la jornada 8 en León!
La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX llega a su fin con el duelo entre León y Atlético de San Luis, dos equipos que buscarán cerrar la fecha con tres puntos antes de entrar en la siguiente parte del calendario. La Fiera recibe al conjunto potosino en un partido que representa una oportunidad para sumar terreno en la clasificación y corregir el rumbo de cara a las próximas jornadas.
El encuentro pondrá punto final a un fin de semana que dejó movimientos entre los principales equipos del torneo. León intentará aprovechar la localía, mientras que Atlético de San Luis buscará conseguir un resultado fuera de casa que le permita mejorar su posición después de ocho fechas disputadas.